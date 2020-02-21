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فن

برعاية المتحدة والوطنية للإعلام.. تفاصيل الانطلاقة الجديدة لـ صباح الخير يا مصر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:43 م
صباح الخير يا مصر
صباح الخير يا مصر
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قسم الفن
خلية نحل وفرق عمل مميزة تتحرك منذ عدة اسابيع حتى يخرج الشكل الجديد لبرنامج "صباح الخير يا مصر" في اولى حلقاته يوم الاحد 23 فبراير بعد أن تم استحداث شكل و محتوى مختلف له و ذلك ضمن اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الاعلامية و الهيئة الوطنية للاعلام.

قال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة إن فترة صباح الخير يا مصر تبدأ يوميا فى السابعة صباحا و حتى العاشرة صباحا و تذاع على شاشات الأولى و الفضائية المصرية و أون العامة. و يقدم البرنامج دينا عبد الكريم و جومانا ماهر و هبة جلال و يشارك ايضا فى تقديم الفقرات الخاصة هدير أبو زيد و محمد الشاذلي و حسام الدين حسين و أسماء قنديل و منه الشرقاوي و ايمان منصور.

وتتكون فترة صباح الخير يا مصر من عدة فقرات متنوعة لتنقل للمشاهد الأحداث الجارية سواء استعراض ما حدث فى اليوم السابق من خلال لقاءات و تغطيات و تقارير اضافة الى اجندة اليوم نفسه و تناول ما هو مخطط من احداث. 

واضاف "صالح" أن الخدمات العامة لها نصيب من البرنامج مثل أسعار العملات و الطقس وخطط النقل العام و القطارات و خدمات اخرى متعددة. و يتخلل الفترة مواجز لأهم الأنباء. و خلال ايام محددة من كل اسبوع يظهر البرنامج على الهواء مباشرة من واحدة من محافظات مصر الجميلة و التى تحمل كثير من مناحى الجمال و تستحق ابرازها.  

وأكد المهندس حسام صالح أن اذاعة البرنامج على قنوات الأولى و الفضائية و أون العامة، من أجل مشاهدة أوسع لواحد من اهم البرامج المصرية، فى اطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة حسين زين مع المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة تامر مرسى و الذى بموجبه نشهد تحديثا و تطويرا فى ادوات الأداء الأعلامى فى مصر و الذى ينعكس على الشاشة و ما يستفيده المواطن المصرى من خلال متابعته.
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