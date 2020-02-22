توقفي عنها فورا.. عادات خاطئة لغسيل السجاد فى المنزل تتلفه

تقع العديد من السيدات فى أخطاء أثناء تنظفها للسجاد فى المنزل ،وذلك الاخطاء تؤدى ألى أفساد السجاد ،سريعا ،ونظرا لأرتفاع أسعار السجاد فى الوقت الحالى ،نقدم لكم أبرز هذه الأخطاء التي تفسد السجاد .









تقدم خبيرة الأقتصاد المنزلى هبة محمد أخطاء تفسد السجاد عند غسله .





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البقع:





قبل وضع المياه والصابون المنظف للسجاد عند غسله، يجب الانتباه جيدا لإزالة البقع لتسهيل التنظيف، مع التعامل مع كل بقعة على حسب نوعها، فبعضها يحتاج لتجفيف ثم فرك وإزالة، والبعض الآخر يحتاج لوضع إسفنجة لامتصاص البقعة، وغيرها يحتاج لفرك سريع بعد حدوثه مباشرة، فيجب التعامل الجيد مع البقع قبل الغسيل بأي طريقة.





التنظيف العميق:





يحتاج السجاد في بعض الأحيان لتنظيف عميق، وليس مجرد غسيل عابر وتنظيف سريع بالماء والصابون، وخاصة مع تراكم البقع والأوساخ المتعددة، وهو ما يجعل من الضروري وضع الماء الدافئ والصابون وفرك السجاد جيدا ثم تركه وكأننا ننقعه حتى يتغلغل الماء والمنظف بكافة أجزاء السجاد جيدًا، ومن ثم نبدأ مجددا في غسله وفركه.





عدم التهوية:



