جريمة على الهواء.. مزارع يقتل صحفية ويوتيوب يرفض مسح الفيديو

جريمة قتل بشعة حدثت لمراسلة صحفية كانت تؤدي مهام عملها، ولسوء الحظ قتلت على الهواء مباشرة قبل 5 أعوام، ومنذ ذلك الوقت ومقطع الفيديو للحظة وفاتها متداول على مواقع التواصل الاجتماعي دون رد فعل من سياسات المواقع لمنع نشره.





ووفقا لصحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية قتلت الصحفية أليسون باركر خلال ممارسة عملها وتقديم تغطية تليفزيونية في روانوك في ولاية فيرجينا، حيث أطلق عامل في مزرعة، عليها النيران، في 25 أغسطس 2015، حين كانت تجري مقابلة حية حول الاحتفال بالذكرى الخمسين لبحيرة سميث ماونتين في مونيتا بولاية فرجينيا.









وهذا المزارع كان يعمل سابقا في نفس مجال المراسلة، وبسبب سخطه عليها قتلها بوحشية هي والمصور آدم وارد، الأمر الذي أصاب أهالي القرية بالرعب والهلع مما حدث.





ورغم مرور 5 سنوات على وفاتها، إلا أنه ما زال يستخدم البعض فيديو لحظة قتلها لنشره على مقطع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لجني المال.



