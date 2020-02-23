وسط سيناء على خطى التوطين.. استغلال مياه السيول في التنمية وحفر آبار جديدة

تسعى محافظة شمال سيناء إلى تنفيذ عدد من المشروعات في قري المحافظة للارتقاء بالمستوى الخدمي والتنموي للسكان من أجل تحقيق سياسة التوطين في المحافظة، وخاصة مركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط.قال المهندس أحمد عبد الحليم سالمان رئيس مركز ومدينة الحسنة، إن مياه السيول التي تم تخزينها أمام السد بقرية أم شيحان، نتيجة هطول امطار علي المنطقة خلال الأيام الأخيرة، تمثل كميات كبيرة تفيد في التنمية، حيث يجري عمل دراسة بشان إعادة استغلالها في العمليات الزراعية ، والاستخدامات المنزلية ، علاوة علي تخرين كميات منها في خزانات ارضية لسعات مختلفة، لتكفي احتياجات المنازل الموجودة في القرية لفترات طويله في اوقات فصلي الربيع والصيف والخريف .وأكد رئيس المدينة، أن المزرعة السمكية الموجودةبقرية ام شبحان تنتج اسماك تم تربيتها علي المياه العذبة، والتي يتم تسويقها في نطاق المركز لتوفير احتياجات المواطنين من البروتين .كما يعاد استخدام مياه المزرعة عند تجديدها في ري الزراعات المحيطة بها ، خاصة مزارع الزيتون التي تعتبر مستقبل واعد في المنطقة وتنتج أنواع متميزه وأشجار تعطي نسبة عالية من انتاجها زيت زيتون بدرجة نقاء عالية وحموضة اقل .وأشار إلى أن المزرعة تعمل على نظام الاستزراع المكثف على مياه الآبار الموجودة فى قرية أم شيحان بوسط سيناء، وتنتج نحو 100 طن سنويا بواقع 30 كيلو جراما فى المتر مكعب مياه من أسماك المياه العذبة.ولفت إلى أن منظومة الآبار تعمل بكامل طاقتها لتلبية مطالب المواطنين، حيث يجري اعداد دراسة لانشاء محطة تحلية علي مياه الآبار، علاوة على دراسة حفر آبار أخرى لاكتمال المنظومة بوجود محطة التحلية لتعمل بطاقة إنتاجية متوازنة.اقرأ أيضا