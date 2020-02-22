يسرا اللوزي تهين أحمد حاتم.. وزينة لـ أحمد عز: أرجع يا دكر.. وشهيرة تكشف حقيقة خلع الحجاب

بين الحين والآخر يثير بعض النجوم حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد أن أحدثوا ضجة بمنشوراتهم، وتعرضهم لأزمات، ثم يتراجعون مضطرين ويعدلون ما كتبوه، أو يعتذرون عنه.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين وضعوا أنفسهم في مأزق بسبب تعليقاتهم ومنشوراتهم على السوشيال ميديا.





يسرا اللوزي وأحمد حاتم





كتبت الفنانة يسرا اللوزي تعليقا قاسيا، للفنان أحمد حاتم عمر، على صورته وهو يرتدي تي شيرت الزمالك، عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام"، والتي نشرها وكتب عليها: "الحاجات دي مافيهاش بين البينين.. الزمالك في القلب".





علقت يسرا اللوزي، على الصورة قائلة: "ما تحترم نفسك بقى!! الأهلى فوق الجميع..بس كده!".





و رد عليها أحمد حاتم، قائلًا: "انا هرد عليكي بس مش هنا عشان انا شهم وانت فيكي اللى مكفيكي"، ولم يوضحا إذا كان الأمر مشاجرة أم مجرد مزاح بينهما.





ياسمين صبري

قبل عدة أشهر، نشرت ياسمين صبري عدة صور على "إنستجرام"، وهي تمارس الرياضة، داخل «الجيم» وهي واقفة على رأسها وقدميها مرفوعة للأعلى، فتلقت تعليقا من أحد الأشخاص قال لها إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لترد عليه قائلة: «نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون».





وضعت ياسمين صبري، نفسها في أزمة بعد هذا التعليق، بسبب سخريتها من مصابي متلازمة داون، فتعرضت لهجوم كبير على السوشيال ميديا، فاضطرت ياسمين لمسح التعليق، وكتبت تغريدة عبر "تويتر" توضح فيها حقيقة ما حدث، حيث وجهت حديثها للشخص الذى علقت عنده قائلة له: «أنت السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة.. وليس لأي شخص آخر .. الشخص الذى كنت أتحدث إليه هو أخى.. وأنا نواياي واضحة.. ولم أقصد أى أذى.. أرسل لك حبى واحترامي».





وبعدها، طالبت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، الفنانة ياسمين صبري، بتقديم اعتذار رسمي للأشخاص ذوي متلازمة داون وأسرهم، فاستجابت «ياسمين» واعتذرت من خلال تغريدة حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: «اعتذارى لكل من أسأت إليهم لم أقصد أى إساءة»، لتنهي هذه الأزمة.





محمد رمضان

ونشر الفنان محمد رمضان، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها نصف عارٍ، خلال قضائه الإجازة الصيفية في أحد المنتجعات السياحية.





وعلق أحد متابعي محمد رمضان على صورته قائلًا: «أكتر ممثل بكرهه»، ليرد «رمضان» عليه بتعليق خادش للحياء، قصف به جبهة هذا الشاب.





وفي يوليو 2016، تراجع محمد رمضان عن وصف الفنان بيومي فؤاد بـ «النحيت»، بعد نشره منشورا هاجم فيه الأخير بسبب انتقاد وجهه لـ «رمضان» عن دوره في مسلسل «الأسطورة» الذي تم عرضه في شهر رمضان من نفس العام.





وكتب محمد رمضان في منشوره على "فيس بوك" قبل التعديل: «ما شاء الله، وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي؟! سيبك من النقد وركز في شغلك زميلي النحيت».





وبعد لحظات من انتشار تعليق محمد رمضان على المواقع الإلكترونية، وانتقاد البعض له سارع في تعديله وحذف كلمة «نحيت»، ليكون كالتالي: «ما شاء الله، وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي؟! ده انت تشتغل ناقد بقى "بصوت رفاعي الدسوقي».





جاء ذلك ردًا على الانتقادات التي وجهها بيومي فؤاد لمحمد رمضان فيما يخص مسلسل "الأسطورة"، وقال بيومي إن رمضان كان عليه عدم تجسيد مثل هذه الشخصيات مرة أخرى.





هيفاء حسين

في شهر مارس الماضي، عدلت الفنانة البحرينية هيفاء حسين تعليقها على صورتها التي ظهرت فيها خلال زيارة القدس الشريف، الذي وصفت من خلاله المسجد الأقصى بقبلة المسلمين واليهود معًا، فجاء نص التعليق بعد تعديله من دون وصف الحرم الثالث بقبلة المسلمين واليهود.





و أثارت هيفاء حسين، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال التعليق على نفس الصورة والذي قالت فيه مسبقًا وقبل التعديل: «لحظات استثنائية رغم الصعوبات وخطورة الوضع لكن كانت أروع زيارة وتستحق التضحية بأعمارنا وهي زيارة المسجد الأقصى أولى القبلتين وهي قبلة المسلمين واليهود.. الحمدلله الذي رزقنا زيارة البيت المقدس».





وتعرضت هيفاء حسين لحملة كبيرة من الانتقادات على السوشيال ميديا، فوصفها البعض بأنها تقوم بالتطبيع علانية، فقالت إحدى الناشطات: «هذا تطبيقي بالواضح الفاضح»، والبعض الآخر شن هجومًا كبيرًا عليها وصل إلى حد الشتائم واصفًا إياها بالجهل.





شهيرة

في فبراير الماضي، نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، بيانًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ردت به على حالة الجدل التي أثيرت حول ظهورها بدون حجاب الرأس، في صورة التقطت لها مع الفنانة سهير رمزي التي ظهرت كذلك أيضًا، وكان بجوارهما مصمم الأزياء هاني البحيري، لتؤكد من خلالها أنها تلتزم بقرار الأزهر الشريف حول الحجاب، ولم تتراجع عن خلعه.





غادة عبد الرازق

في نوفمبر 2018، قامت غادة عبد الرازق بحذف منشورها المثير للجدل عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، الذي اتهمت من خلاله إحدى شركات الإنتاج بمنعها من التمثيل وتهديد مستقبلها الفني، وهو ما أدى إلى تصدرها مؤشر البحث جوجل خلال تلك الفترة.





وتعرضت غادة عبد الرازق لهجوم كبير بسبب هذا المنشور، حتى أنها تصدرت تريند "تويتر" بهاشتاج #غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثلة، ما دعا لاحقا لإغلاق التعليقات على حسابها في "إنستجرام".





أحمد عبد الله محمود

وفي يناير من عام 2018، تراجع الفنان أحمد عبد الله محمود، عما كتبه عبر صفحته على موقع "فيس بوك" عندما كتب "شعب جعان"، مما أثار حفيظة الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.





تدوينة عبد الله محمود جاءت بعد سرقة سيارته الخاصة من داخل الكمبوند، الذي يسكن فيه، مما أخرجه عن شعوره، مبديا اعتذاره لأي شخص شعر بالإهانة من كلماته.





زينة وأحمد عز

وفي شهر يناير من عام 2017 الماضي، أعربت الفنانة زينة عن تعجبها الشديد إزاء تعليق الفنان أحمد عز على حكم براءته من تهمة سبها وقذفها، بعد أن قال: "كنت واثقا من براءتي لأني ما عملتش حاجة غلط"، وكتبت زينة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "معلش بقى أنا ما كنتش ناوية أعلق بس بصراحة كدبك اللي ما لوش نهاية بيستفزني جدًا".





وأضافت زينة: "أولا مبروك براءتك من قضية السب والقذف في حقي، ولو إن مبروك من تهمة زي دي مش حاجة تشرف أوي يعني.. إنت ما أخدتش جايزة نوبل"، مشيرة إلى أنها لن تتركه يسجن خوفًا على مصير أولاده.





واستكملت زينة قائلة: "ارجع بقى من لندن اللي انت مستخبي فيها يا دكر ما تخافش"، محذرة إياه بأنه إذا خاض في موضوع نسب أولاده مرة أخرى سيكون لها تصرف آخر بالقانون.