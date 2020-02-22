طريقة تحضير سينابون رول بالقرفة

وتختلف عجينة السينابون كما يجب تحترف ربة المنزل طريقة تحضير صوص السينابون ومن انواع السينابون رول " سينابون رول قرفة و سينابون هشه .

نضيف كوب دقيق مع الخميره والسكر ونزل كوب ماء وبتكون عجينة السينابون ونتركهم ثلث ساعه حتى يتخمروا، بعد التخمير نضع باقى المكونات زيت الذره حليب البودره والملح وباقى الدقيق

طريقة تحضير صوص السينابون

سنقدم عدة طرق لتحضير صوص السينابون





مقادير صوص السينابون بالكاكاو





نصف كوب كبير من الحليب السائل3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة. ملعقة صغيرة من الزبدة اللينة. ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو.

طريقة تحضير صوص السينابون بالكاكاو يوضع الحليب السائل في وعاء على النار. يضاف إليه السكر البودرة والزبدة اللينة ويحرك جيدًا. تضاف إليه القرفة المطحونة والكاكاو وتحرك على النار حتى يصبح المزيج متماسك قليلًا ويشبه الكريمة.









طريقة تحضير صوص السينابون يسكب الصوص على السينابون وهو ساخن. ويترك حتى يبرد ثم يقدم باردًا.





طريقة تحضير صوص السينابون التوفي للسينابون يوضع وعاء على النار ثم يضاف إليه الماء ويترك حتى يغلي ثم يرفع عن النار توضع علبة القشطة في الماء الساخن وتترك لمدة نصف ساعة حتى تصبح ساخنة. يوضع السكر البودرة في وعاء ويوضع على نار هادئة. يحرك السكر جيدًا حتى يذوب ويصب لونه بني مع ملاحظة ألا يترك حتى يحترق فيصبح مذاقه مرًا تضاف إليه القشطة مع التحريك السريع حتى تتجانس المكونات معًا ويصبح التوفي جاهزًا





يوضع السينابون على رف شبكي. يسكب التوفي عليها ويقدم كطبق تحلية. ملاحظة يمكن خلط علبة من الحليب المكثف مع الزبدة والسكر البودرة بالخلاط الكهربائي لتحضير صوص سريع.









طريقه عمل سينابون رول قرفة





- مقادير العجينة :

خميرة : ملعقتان صغيرتان ونصف

حليب : كوب (دافئ)

سكر : ثلث كوب

الزبدة : نصف كوب

البيض : 2 حبة

ملح : ملعقة صغيرة

طحين : 4 اكواب

- مقادير الحشو :

الزبدة : ثلث كوب

السكر البني : كوب

القرفة : ملعقتان كبيرتان (مطحونة)

- للتزيين :

سكر البودرة : كوب ونصف (ناعم)

الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

حليب : 3 ملاعق كبيره.





طريقة تحضير سينابون رول قرفة

1. اخلطي الخميرة مع الحليب الدافئ في وعاء وأضيفي ملعقتين كبيرتين سكر واتركي المزيج لمدة 5 دقائق.





2. أضيفي لخليط الخميرة السكر والزبدة والملح والبيض والطحين واعجني باليد أو بالعجانة حتى تتكون عجينة غير ملتصقة.





3. اصنعي كرة كبيرة من العجينة وغطيها واتركيها لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.





4. رشي على سطح المطبخ القليل من الطحين ومدي العجينة بسماكة ¼ انش.





5. سخني الفرن على حرارة 400 درجة.





6. لتحضير الحشو سينابون رول قرفة اخلطي السكر البني والقرفة في وعاء.





7. ذوبي الزبدة ووزعي الزبدة على العجينة الممدوة ثم وزعي خليط السكر والقرفة فوقها.





8. لفي العجين بحرص على شكل رول.





9. قطعي العجين بواسطة سكينة حادة إلى دوائر بسماكة انش.





10. ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي العجينة الملفوفة فيها وأدخليها الفرن المجهز لمدة 14 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.





11. للتزيين: اخلطي السكر البودرة مع الحليب والفانيلا حتى يصبح الخليط متجانس وسميكا.





12. ارفعي سينابون رول قرفة من الصينية واتركيها لتبرد مدة 5 دقائق ثم وزعي خليط السكر والحليب على الوجه وقدميها دافئة.