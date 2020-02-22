بـ حِلة جديدة.. معرض مسقط الدولى للكتاب يفتتح فعاليات الدورة 25

افتتح معرض مسقط الدولى للكتاب فعالياته اليوم السبت، وسط حضور رفيع المستوي وأعضاء مجلس عمان المكرمين وشخصيات دبلوماسية وبحضور أيضا فانسان مونتانيي رئيس نقابة الناشرين الفرنسيين ضيف شرف المعرض.









وتتمتع هذه الدورة بخصوصية عن غيرها تزامنا مع الإحتفال باليوبيل الفضي بمرور 25 عاما على إنطلاقة المعرض تلك التظاهرة الثقافية التى تتجدد سنويًا لمواصلة مسيرته الثقافية والأدبية والإبداعية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لمدة عشرة أيام.





وتحت رعاية شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد تم مساء اليوم إفتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.





وقال الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام رئيس اللجنة الرئيسية لمعرض مسقط للكتاب : "ها نحن وصلنا معا الى النسخة الخامسة والعشرين من عمر معرض مسقط الدولي للكتاب.. وبكم يتجدد اللقاء في أكبر تظاهرة ثقافية تشهدها السلطنة ، حيث يتصدر المعرض هذا العام محور "فكر النهضة" عبر خمسون عامًا من العطاء والبناء لنتدارس ونتحاور المكتسب والمنجز الإنساني الذي نفاخر به العالم لشخصية باني نهضة عمان الحديثة ومؤسسها السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه .. مؤكدا أن الأيام العشر لن تفي المغفور له بإذن الله تعالى حقه ولكننا نسعى لتقديم خلاصة وفكر ومنهاج عمل يسير على خطى سلطاننا الراحل كما قال مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله في خطابه التاريخي الأول .





وأضاف: يأتي معرض هذا العام وقد انتهت الخطة الخمسية لتطوير معرض مسقط الدولي للكتاب لتبدأ معها خطة خمسية جديدة فور ختام هذا المعرض للاستعداد للدورة القادمة وفق مبادئ ومرتكزات وقيم عمان الحضارية والإنسانية ونشر الثقافة العمانية الى العالم بروح الإنسان العماني وثوابته وتطلعاته ..سائرين على العهد وفق ما رسم له صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله- في مجال الفكر والثقافة والفنون والآداب .





وتتشرف دورة اليوبيل الفضي # لمعرض_مسقط _الدولي_للكتاب بأن تكون شخصية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعي المعظم – طيب الله ثراه - الشخصية المحورية في برنامجها الثقافي امتنانًا وعرفانًا للإرث العظيم الخالد الذي تركه صاحب الجلالة الراحل في نهضة عمان الحديثة والعناية الكبيرة التي أولاها جلالته طوال نصف قرن من الزمان بالفكر والثقافة والأدب وجميع مناحي الحياة الإنسانية ، واستمرار ذلك النهج الحكيم في نهضة متجددة بمشيئة الله وتوفيقه تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم .





كما قدم فانسان مونتانيي مدير معرض باريس رئيس نقابة الناشرين الفرنسيين ضيف شرف المعرض كلمة تطرق في بدايتها للقائه بصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في العام 1990م، موضحا أنه خلال ذلك اللقاء أدرك الوزن السياسي الاستثنائي للسلطنة، والدور الثقافي الذي ستلعبه السلطنة من أجل السلام في المنطقة، بعدها تطرق إلى ذكر أهم الإنجازات التي قام بها المكتب الفرنسي الدولي للنشر والمتعلقة بالتقريب بين الناشرين الفرنسيين ونظرائهم الذين ينشرون باللغة العربية والمتمثلة في عدد من اللقاءات والزيارات المتبادلة وحلقات العمل التعارفية التي تجمع هؤلاء الناشرين.





بعدها تم تقديم مادة مرئية عن السلطان قابوس بن سعيد المعظم تناولت دوره الكبير في دعم الآداب والفنون وإحياء الإرث العماني محتفيًا بالتأصيل والتجربة ، استعرضت فيه لمحات عن حياته بدءً بمولده ونشأته، مرورا بالتحاقه بكلية سانت هيرست العسكرية، وهناك برزت إهتماماته الموسيقية والثقافية المتفردة، لينعكس ذلك جليا حيث أمر بإنشاء مركز عمان للموسيقى التقليدية في عام 1984م، بعدها بعام أنشأ الاوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، ثم إنشاء دار الأوبرا السلطانية .





كما تم تقديم مادة مرئية بمناسبة الدورة الخامسة والعشرون لمعرض مسقط اليوبيل الفضي.





و قدم الشاعر عاصم بن عبدالله الكمالي قصيدة شعرية عن محافظة مسندم ضيف شرف معرض مسقط للكتاب .





وكرَم راعي الحفل ثلاثة من رواد الفكر والفن العماني وهم عبدالرحمن بن علي الهنائي في مجال التصوير الفوتوغرافي ، والدكتورة آمنة ربيع السالمين في مجال الدراسات المسرحية ، وفي مجال أدب الطفل تم تكريم الدكتورة وفاء بنت سالم الشامسية .





كما قام راعي المناسبة بتدشين موسوعة عُمان عبر الزمان التي أعدها مكتب مستشار السلطان للشؤون الثقافية وجاءت بمباركة سامية من السلطان قابوس بن سعيد الراحل ، وتحكي تاريخ عُمان من عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث بقصص مصورة لحضارة عظيمة عن الانسان العماني في خمس مجلدات ، وثلاث موجزات عنها .





بعدها قام راعي الحفل بجولة في المعرض للاطلاع على مختلف الأركان والاجنحة دور النشر المشاركة في المعرض، ويستظيف #معرض_ مسقط_ الدولي_ هذا العام محافظة مسندم ضيف شرف ، وسيشارك به 676 دار نشر بشكل مباشر من 32 دولة وبشكل غير مباشر 270 ليصبح الإجمالي 946 مشاركا ، وتم زيادة عدد المشاركين عن الدورة السابقة بمعدل (64) مشاركا وزيادة عدد الاجنحة بواقع (184) جناحا .

مشاركة التصوير الطالب علي اللواتي ( فريق جليس للأطفال )