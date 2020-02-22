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بين الناس

أهالى القليوبية يشكون من عدم وجود أغطية لبلوعات الصرف الصحى ..صور

السبت 22/فبراير/2020 - 11:53 م
بلوعات الصرف
بلوعات الصرف
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كريم ناصر
أرسل محمد حسين السيد شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، عن عدم وجود اغطية لبلاعات الصرف بقرية كفر على شرف الدين مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية

وقال "محمد حسين" إن قرية كفر على شرف الدين مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية تعانى من بلوعات الصرف الصحى المكشوفة بالقرية ما يسبب خطرا على المارة خاصة الاطفال ويسبب العديد من حوادث السير . 


وطالبت المسئولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
أهالى القليوبية يشكون من عدم وجود أغطية لبلوعات الصرف الصحى ..صور
أهالى القليوبية يشكون من عدم وجود أغطية لبلوعات الصرف الصحى ..صور
أهالى القليوبية يشكون من عدم وجود أغطية لبلوعات الصرف الصحى ..صور
أهالى القليوبية يشكون من عدم وجود أغطية لبلوعات الصرف الصحى ..صور
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