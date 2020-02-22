أهالى القليوبية يشكون من عدم وجود أغطية لبلوعات الصرف الصحى ..صور

أرسل محمد حسين السيد شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، عن عدم وجود اغطية لبلاعات الصرف بقرية كفر على شرف الدين مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية
وقال "محمد حسين" إن قرية كفر على شرف الدين مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية تعانى من بلوعات الصرف الصحى المكشوفة بالقرية ما يسبب خطرا على المارة خاصة الاطفال ويسبب العديد من حوادث السير .
وطالبت المسئولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.
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