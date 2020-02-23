محمد رمضان: كان يوم ما يعلم بيه إلا ربنا لما دخلت كابينة الطيار

قال الفنان محمد رمضان، إنه لم يُخطئ في حق الطيار أشرف أبو اليسر، موضحًا أنه مُستعد للتصالح وتعويض الطيار ولكن في إطار المعقول.





وأضاف محمد رمضان خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» ويقدّمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، أنه ملتزم بأحكام القضاء ولو صدر حكم للطيار بالتعويض سوف يدفعه فورًا، مُرددًا: «كان يوم ما يعلم بيه إلا ربنا يوم ما دخلت الكابينة بتاعت الطيار».





وناشد محمد رمضان، الطيار بتقديم طعن إلى سلطة الطيران المدني ليستطيع أن يعود إلى العمل مرة أخرى، قائلاً: «قدّم تظلم انت ليك تاريخ مشرّف عظيم.. سيبك من المحامين اللي بفلوس كتير واهتم بشغلك».





وأكد "رمضان"، أن المحامي الذي رفع عليه دعوى تعويض للطيار أشرف أبو اليسر مُحام لأحد المطربين المشاهير؛ مُوضحًا أن الأمر غريب جدًا لدرجة أن محاميًا آخر يتبع نفس المطرب يقود حملة مُقاطعته.





ورفض محمد رمضان أن يذكر اسم المطرب ولكن يعتقد أنه هو الذي يدفع محاميه أن يحاربه؛ قائلاً: «أنا بن المنيب وعمري ما أدفع شلن بلوي الدراع .. والطيار رافع دعوى عن طريق المحامي لتعويضه بـ 25 مليون جنيه».





وأكد "رمضان"، أنه يُحارب لدرجة أنه عندما قام بالتقاط صور بالسيارات التي يملكها، شنّوا عليه حملات لكي يتبرع وبالفعل تبرع بـ 6 ملايين جنيه للمستشفيات.





وأشار "رمضان"، إلى أن موضوع الطيار أشرف أبو اليسر، مُؤثر فيه جدًا ومُتعاطف معه وحاول أكثر من مرة أن يحل الأمر وديًا ولكن الطيار يطلب أموالاً طائلة.