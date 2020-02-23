أحمد عيد عبد الملك: إعارة إمام عاشور لأي بلد فيها قيد مش هينفع لهذا السبب









وكتب أحمد عيد عبد الملك: "‏الناس بتتكلم على إعارة إمام عاشور لنهاية الموسم لأي بلد فيها القيد فاتح المشكلة أنه مجند مينفعش يسافر للأسف..".









وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









‏‎ممكن يسجل دراسة في أي جامعة برة وبياخد تصريح خروج للدراسة وناس كتير بتعمل كدة.









‏‎عادي يقعد ال٦شهور يتمرن في النادي ويلعب متشات ودية.









‏‎ممكن يسجل دراسة في أي جامعة برة وبياخد تصريح خروج للدراسة وناس كتير بتعمل كدة.









كانت لجنة الانضباط وقعت عقوبات على كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك بإيقافهم حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.









كما قررت إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.









وكانت مباراة السوبر شهدت أحداثًا مؤسفة بين لاعبي الأهلي والزمالك، وانتهت بتتويج الزمالك بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بضربات الترجيح.













الناس بتتكلم علي اعارة امام عاشور لنهاية الموسم لاي بلد فيها القيد فاتح المشكلة انه مجند مينفعش يسافر للاسف .. — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) February 23, 2020