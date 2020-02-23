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رياضة

كفر قشاش يصعد لنهائي دوري مراكز الشباب لأول مرة في تاريخه

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، تأهل مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) بعد تغلبه في نصف النهائي دوري مراكز الشباب النسخة السابعة علي مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ، في مباراة حماسية ومثيرة أقيمت علي ملعب مركز شباب الجزيرة .

وينتظر كفر قشاش الفائز في المباراة الأخرى في نصف النهائي بين مركز شباب شبرا نبات (الغربية) ومركز شباب الحسينات (الأقصر) ، في الواحدة ظهر غد الأثنين علي ملعب مركز شباب الجزيرة .

وأشار المدير التنفيذي للبطولة محمد غريب ، أن نهائي الدوري يقام هذا العام علي ملاعب محافظة الوادي الجديد في منتصف الشهر المقبل.؟

وأكد أن جوائز البطولة تبلغ 350 ألف جنيه ، حيث يحصل الأول علي 150 ألف جنيه ، وصاحب المركز الثاني علي 100 ألف جنيه ، والثالث علي 70 ألف جنيه ، والرابع علي 30 ألف جنيه .
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