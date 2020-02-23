كفر قشاش يصعد لنهائي دوري مراكز الشباب لأول مرة في تاريخه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، تأهل مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) بعد تغلبه في نصف النهائي دوري مراكز الشباب النسخة السابعة علي مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ، في مباراة حماسية ومثيرة أقيمت علي ملعب مركز شباب الجزيرة .





وينتظر كفر قشاش الفائز في المباراة الأخرى في نصف النهائي بين مركز شباب شبرا نبات (الغربية) ومركز شباب الحسينات (الأقصر) ، في الواحدة ظهر غد الأثنين علي ملعب مركز شباب الجزيرة .





وأشار المدير التنفيذي للبطولة محمد غريب ، أن نهائي الدوري يقام هذا العام علي ملاعب محافظة الوادي الجديد في منتصف الشهر المقبل.؟



