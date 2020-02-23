AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المسقعة؟

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعتبر طبق المسقعة من الاطباق المصرية، والتي يعشقها الكثير قدم المعالج بالطب البديل محسن النادي علي صفحته بالفيسبوك فوائد طبق المسقعة عند تناوله وخصوصا لكبار السن وفوائدها علي صحة الاطفال وهي :

1_ صحة القلب
حيث ان الباذنجان يساعد على تقليل الكوليسترول الكلي في الجسم، ويساعد على تحسين تدفق الدم ويقلل من خطر الاصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب. الباذنجان هو أيضا مصدر جيد للألياف، الذي هو ضروري للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية  كما ان الباذنجان يحالتي يساعد علي فقدان الوزن و يساعد على تحقيق التوازن في عملية التمثيل الغذائي و خفض نسبة الكوليسترول واسترخاء الأوعية الدموية، مما يشير إلى أنها قد تلعب دورا مثمرا في الحفاظ على صحة جيدة للقلب.

 صحة العظام
الباذنجان يحتوي على العديد من المعادن اللازمة للحفاظ على قوة وصحة العظام وهي المنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس.

الوقاية من السرطان

العديد من الأطباء والعلماء يعتقدون بوجود مركب في الباذنجان يمكن أن يعالج على نحو فعال أنواع معينة من سرطان الجلد. ويعتقد أن الكيميائية النباتية في الباذنجان والمعروفة باسم BEC5، تستطيع قتل الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتحمي نفسك من السكر .. لا تغفل هذا النوع من البقول

فوائد العدس للريجيم .. يسهل عملية الهضم ويمنع الإصابة بالسرطان

فوائد الجمبري.. يقي من السرطان ويجعل الأطفال الأكثر ذكاء

فوائد العدس.. تعرف على 45 فائدة من العدس بألوانه المختلفة

فاكهة مهملة تحارب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

10 فوائد صحية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

ترشيحاتنا

لم نقدم أي لقطات.. رد محرج من رئيس قنوات أبوظبي الرياضية على لجنة الانضباط بعد عقوبات السوبر

وفاة عمرو مراد فهمي السكرتير العام السابق في الكاف

تعرف على مواصفات وسعر سيارة هوندا الجديدة.. صور

اتحاد الكرة يرد على اتهامات خالد بيومي بشأن أحداث سوبر الأهلي والزمالك

خالد الجندي يطالب بتأجيل مباراة القمة: «الدنيا هتولع»

أنا مش مصدق.. شاهد صدمة أحمد فهمي بعد رحيل عمرو فهمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الزي المدرسي.. طلاب يودعون معلمتهم بالدموع إلى مثواها الأخير في المنوفية.. شاهد

لم نقدم أي لقطات.. رد محرج من رئيس قنوات أبوظبي الرياضية على لجنة الانضباط بعد عقوبات السوبر

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا تونة وفطائر الجبنة والزعتر وبطاطس مشوية بالأعشاب