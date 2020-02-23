ماذا يحدث لجسمك عند تناول المسقعة؟

1_ صحة القلب

حيث ان الباذنجان يساعد على تقليل الكوليسترول الكلي في الجسم، ويساعد على تحسين تدفق الدم ويقلل من خطر الاصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب. الباذنجان هو أيضا مصدر جيد للألياف، الذي هو ضروري للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية كما ان الباذنجان يحالتي يساعد علي فقدان الوزن و يساعد على تحقيق التوازن في عملية التمثيل الغذائي و خفض نسبة الكوليسترول واسترخاء الأوعية الدموية، مما يشير إلى أنها قد تلعب دورا مثمرا في الحفاظ على صحة جيدة للقلب.





صحة العظام

الباذنجان يحتوي على العديد من المعادن اللازمة للحفاظ على قوة وصحة العظام وهي المنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس.





الوقاية من السرطان





العديد من الأطباء والعلماء يعتقدون بوجود مركب في الباذنجان يمكن أن يعالج على نحو فعال أنواع معينة من سرطان الجلد. ويعتقد أن الكيميائية النباتية في الباذنجان والمعروفة باسم BEC5، تستطيع قتل الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة.