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برلمان

نائبة تسأل وزيرة الصحة: أين دواء الغدة الدرقية "التروكسين"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:46 ص
هالة زايد وزيرة
هالة زايد وزيرة الصحة
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القسم السياسي
قدمت النائبة سماح سعد، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجهه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن بنقص دواء الغدة الدرقية "التروكسين".

وكشف النائبة سماح سعد عضو مجلس النواب، خلال تصريحات لـ"صدى البلد" عن نقص علاج " الغدة الدرقية" سواء في الصيدليات التابعة للتأمين الصحى أو الصيدليات العامة، معقبة:" حتى الدواء الموجود بالاسواق غير فعال بالنسبة لمرضى الغدة الدرقية

وطالبت النائبة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وسرعة توفير علاج بديل يكون فعال حفاظا للمرضى.
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