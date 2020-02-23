اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن "CD" عقوبات سوبر الأهلي والزمالك

كشفت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن الـ "CD" التي استند إليها في إصدار العقوبات من قبل لجنة الانضباط فى الجبلاية بشأن الأحداث المؤسفة فى مباراة السوبر المصرى بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى النادى الزمالك والذى تغلب خلالها الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.





كان اتحاد الكرة أصدر بيانا جاء على النحو التالي أكد فيه أن لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين فريقي الأهلي والزمالك قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإمارا تي لكرة القدم ، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوبو الاتحاد المصري المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا.





وتابع: الاتحاد المصري يحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد بها.





