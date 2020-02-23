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رياضة

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن "CD" عقوبات سوبر الأهلي والزمالك

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:42 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى
كشفت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن الـ "CD" التي استند إليها في إصدار العقوبات من قبل لجنة الانضباط فى الجبلاية بشأن الأحداث المؤسفة فى مباراة السوبر المصرى بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى النادى الزمالك والذى تغلب خلالها الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

كان اتحاد الكرة أصدر بيانا جاء على النحو التالي أكد فيه أن لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين فريقي الأهلي والزمالك قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوبو الاتحاد المصري المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا.

وتابع: الاتحاد المصري يحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد بها.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الاطلاع على تقرير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه. إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه و منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وجاءت عقوبة شيكابالا وفقا لتعديلات لائحة العقوبات بأن عقوبة الفعل الفاضح إيقاف 8 مباريات وغرامة مالية ، بينما عقوبة كهربا بـ إيقافه لنهاية الموسم وفقا لتقرير الحكم الذي استندت إليه لجنة الانضباط بسبب محاولته التعدي على الحكم النرويجي وتعديه على عبدالله جمعة.

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن "CD" عقوبات سوبر الأهلي والزمالك
اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن "CD" عقوبات سوبر الأهلي والزمالك
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