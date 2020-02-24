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رياضة

مرتضى منصور: لجنة الجنايني غير شرعية وهذا سبب تعنته ضد الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:03 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصرية برئاسة عمرو الجنايني غير شرعية.

وأضاف مرتضى منصور في مقطع فيديو أذاعه برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:"الجنايني يذبح الزمالك بكل الاشكال سواء بجدول مباريات غير منتظم أو من خلال التدخل في تعيين الحكام".

وكشف مرتضى منصور عن سبب تعنت الجنايني ولجنته الزمالك قائلا:"رحيله من المجلس المؤقت الذي تم تعيينه عقب حل مجلسي في الزمالك قبل سنوات ماضية هو السبب وهو أول من طالب بإسقاط عضويتي وقتها".

وأنهى رئيس الزمالك حديثه مطالبا باجتماع عمومية الأندية لتقييم عمل لجنة الجنايني في أسرع وقت ممكن".





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