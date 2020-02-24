الأهلي يعلق على انسحاب الزمالك.. الخطيب يكشف حقيقة فيديوهات السوبر

قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تواصل مع شبكة قنوات أبو ظبي وتم نفي إرسال أية مواد تسجيلية "فيديوهات" الى اتحاد الكرة كما أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة .
وتابع شريف فؤاد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي يرفض عقوبات لجنة الانضباط ، وكيف يتم فرض عقوبات دون التحقيق مع اللاعبين"
وعلق فؤاد، على قرار الزمالك بالانسحاب من الدوري ، وعدم خوض لقاء القمة اليوم الاثنين ، قائلا : أمر يخصهم مؤكدا أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لم ينسحب وسيخوض اللقاء في موعده.
وتابع : الأهلي متواجد في معسكره بشكل طبيعي والجهاز الفني، وسنخوض المباراة في موعده ، مشددا على أن القلعة الحمراء لا دخل لها بإسنحاب الزمالك وهذا قرارهم، وبالطبع اتحاد الكرة سينقذ العقوبة على الخصم حال عدم حضوره".