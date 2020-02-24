الأهلي يعلق على انسحاب الزمالك.. الخطيب يكشف حقيقة فيديوهات السوبر

، وكيف يتم فرض عقوبات دون التحقيق مع اللاعبين"

وعلق فؤاد، على قرار الزمالك بالانسحاب من الدوري ، وعدم خوض لقاء القمة اليوم الاثنين ، قائلا : أمر يخصهم مؤكدا أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لم ينسحب وسيخوض اللقاء في موعده.



