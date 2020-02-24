طبيب الغلابة يفجر مفاجأة بعد فوزه بجائزة عالمية في الإمارات.. صور

فجر الدكتور مجاهد مصطفى ابن قرية طلا مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف والملقب بطبيب الغلابة ، مفاجأة بعد فوزه بجائزة مبادرة صناع الأمل العالمية في الإمارات.





وأكد طبيب الغلابة أنه لم يتقدم لمسابقة مبادرة "صناع الأمل" العالمية بدولة الإمارات بل رشحه أحد مرضاه.





وتابع في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، قائلا: "شخصيا لا أحب الظهور الإعلامي أبدا، لدرجة أن أحدى القنوات الفضائية حاولت إجراء حوارات معي إلا أنني رفضت".





وأضاف: " فوجئت بترشيحي في مسابقة الإمارات عندما تلقيت اتصالا منهم عدة مرات ولم استجب للمشاركة معهم إلا بعد زيارة وفد منهم لي ، وحصلت على فتوى من الأزهر الشريف بعدم حرمانية عرض ما أقوم به، وأحاول إخفائه منذ سنوات خوفا من شبهة المجاهرة بعمل الخير".





جدير بالذكر أن الدكتور مجاهد مصطفى ابن قرية طلا مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، تم اختياره ضمن 5 أشخاص في مبادرة "صناع الأمل" العالمية بدولة الإمارات بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن راشد ولي عهد دبي، و12 ألف شخص من المدعوين.





ورفض مجاهد تعيينه في القصر العيني وفضل العمل بقريته"طلا" ومدينة سمسطا المجاورة ، من أجل مواجهة المرض ورفع المعاناة على الفقراء، ولمدة 30 عاما ، حيث كرس حياته لمساعدتهم حتى بلغ عدد الذين يتم توقيع الكشف الطبي عليهم ما بين 200 إلى 250 مريض يوميا ، بأجر رمزي بدأ من 2 جنيه حتى وصل إلى 10 جنيهات حاليا.



