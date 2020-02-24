أحمد موسى يكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس نظرا لسوء الأحوال الجوية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المحافظة غارقة بسبب الهطول الشديد للأمطار، موضحا أن التجمع تعوم في بركة كبيرة في المياه.





من جانبه قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على البلاد وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.





وأوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ «صدى البلد"، أن الطقس غير المستقر والمضطرب الذي تشهده البلاد، سيستمر اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، حيث يستمر سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على محافظات ومدن سيناء بالكامل خاصة وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول هناك على أن يمتد سقوط الأمطار بكميات أقل نسبيًا على المدن الساحلية مطروح والإسكندرية وكذلك على مدن ومحافظات الدلتا والقناة وعلى القاهرة أقل حتى وسط وشمال الصعيد ولكن بكميات خفيفة.





وأشار إلى استمرار حالة الاضطراب في البحرين الأحمر والمتوسط حتى مساء الغد والطقس بصفة عامة يكون باردا نهارا على شمال البلاد شتويا معتدلا على جنوب الصعيد بينما ليلا يستمر شديد البرودة.





وأضاف أن «التحسن في الأحوال الجوية سيكون اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم فمن المتوقع أن تقل كميات السحب وتزداد فترات سطوع الشمس وتميل درجات الحرارة نحو الإرتفاع التدريجي وإن ظلت أقل من معدلاتها وتنعدم فرص سقوط الأمطار وتهدأ الرياح وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على معظم الطرق».





ونصح المواطنين، بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء، والقيادة بهدوء على الطرق بعد الإطمئنان علي المساحات، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، أخذ الحذر من الشبورة المائية الكثيفة.