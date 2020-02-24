«أطراف بتسخن» تعليق بشير التابعي على انسحاب الزمالك من القمة ..فيديو

علق بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، على انسحاب الزمالك من لقاء القمة أمام النادي الأهلي، قائلًا "ما حدث اليوم ليس بمفاجأة".





وأضاف بشير التابعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، " المستشار مرتضى منصور أعلن أنه لن يخوض المباراة إلا بعد تحقيق شروط معينة طلبها".





وتابع بشير التابعي، "رئيس نادي الزمالك لم يعلن أن الزمالك سيخوض القمة بالناشئين وهناك معلومات مغلوطة كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي". ناديمباراةبالناشئينالاجتماعي".





وأكمل بشير التابعي، حدثيه " هناك أطراف كثيرة تدخلت لتسخين الأوضاع مما أدى إلى إلغاء القمة".





ولفت بشير التابعي إلى أن "ما حدث اليوم غير مطابق لما تنص عليه القوانين واللوائح والكرة حاليا في ملعب اتحاد الكرة ووزارة الرياضة وأتمنى يتطور الأمر ويصل إلى الفيفا".







