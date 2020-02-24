حازم إمام: ما حدث فى مباراة القمة يسيء لديربي الكرة المصرية .. فيديو

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك واتحاد الكرة السابق، أنه كان يتمنى إقامة مباراة القمة بين فريقه الأسبق والأهلي مساء اليوم على استاد القاهرة.





المباراة التي كان مقررًا إقامتها على استاد القاهرة الدولي في إطار مؤجلات الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي بعد انسحاب الزمالك، بعد عدم وصوله لملعب اللقاء بداعي التعطل المروري.









وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت": "كنت أتمنى أن تلعب المباراة بلا أي سيناريوهات، حتى إذا خسر الزمالك فهذا طبيعي، لن ينزعج أحد واللعب بالبدلاء وارد".





واستكمل: "الزمالك فاز ببطولتين في أسبوع، لكن ما حدث سيئ في حق ديربي الكرة المصرية الذي يتمتع بالسمعة الكبيرة".