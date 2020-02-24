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أخبار العالم

الرئيس التونسي يحرج أمير قطر: الحل في ليبيا لن يأتي من الخارج

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:12 م
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد - امير قطر تميم بن حمد
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قسم الخارجي
التقى الرئيس التونسي قيس سعيد أمير قطر تميم بن حمد الذي يزور تونس في زيارة عمل، مؤكدا أنه ناقش مع تميم الأوضاع في ليبيا.

وقال الرئيس التونسي في كلمة من قصر قرطاج إنه ناقش على المستوى الخارجي القضية الليبية، معلنا عن  خطة لعقد اجتماع ثان لأبرز القبائل الليبية وجمعها لايجاد حل ليبي خالص يمهد للشرعية الانتخابية في ليبيا.

وأضاف سعيد "لا أعتقد أن الحل يأتي من الخارج بقدر ما يأتي من الليبيين أنفسهم"، مؤكدا "نحن نتمسك بالشرعية الدولية في ​ليبيا​ لكنها ليست شرعية أبدية، ولا بد أن يحل محلها شرعية ليبية".

وشدد الرئيس التونسي على رفضه بشكل قاطع أي تدخل اجنبي في ليبيا، معتبرا  أن تونس من أكثر الدول تضررا من الوضع المتأزّم في ليبيا.
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