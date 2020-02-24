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رياضة

تعليق وزير الرياضة على أحداث القمة بين الأهلي والزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:26 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ملك موسى
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تدعم اتحاد الكرة في كافة قراراته والعقوبات التي ستوقع على الزمالك طبقا للائحة بعد انسحاب الفريق من لقاء الأهلي المؤجل من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز لكرة القدم.

 وأضاف أن اللائحة ستطبق في هذه الحالة على الفريق المنسحب، وأن اتحاد الكرة منوط به إدارة هذا الملف باعتباره المسئول عن إدارة اللعبة، مشيرا إلى أن سيتم الالتزام بها في هذه الحالة خاصة أن الزمالك انسحب من هذه المباراة فقط وليس المسابقة بشكل عام.

 وأشار وزير الرياضة إلى أن قانون الرياضة الجديد لا يمنح الوزارة حق حل مجلس إدارة أي ناد في حال ارتكاب مثل هذه المخالفات، عكس القانون القديم وأن الأمر يرجع فقط حال وجود مخالفات مالية وإدارية.

 وأضاف صبحي أنه يتمنى عودة الهدوء إلى الوسط الكروي بشكل عام بين قطبي الكرة المصرية بصفة خاصة، لاسيما أنهما مقبلان على مواجهتين غاية في القوة سواء بلقاء الأهلي مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا ، والزمالك مع الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية لدوري الابطال , والجميع يملأه الامل في ان يكون النهائي مصري خالص بصعود الفريقين الي النهائي.
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