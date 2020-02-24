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رياضة

محمد صلاح: أخشى على لاعبي الزمالك من الغرور في مواجهة الترجي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:17 م
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إنه يخشى على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء الدخول في حالة من الغرور قبل مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" أخشى على الزمالك من الغرور في هذه المواجهة عقب التتويج بلقبي السوبر المصري والأفريقي".

وأضاف:" يجب استغلال هذه الحالة المعنوية الكبيرة لتكون بمثابة حافز في مواجهة بطل تونس".

وأنهى حديثه مؤكدًا أن الفريق التونسي تأثر برحيل 4 من نجومه، وعلى الزمالك استغلال  غياب إينين من نجومه طه ياسين الخنيسي وسامح الدربالي.
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