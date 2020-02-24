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رياضة

سائق تاكسي يفضح لاعبي الزمالك بعد انسحابهم من مباراة الأهلي.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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ريهام بكير - نور عادل
رفض احد سائقي التاكسي في شوارع القاهرة أن يركب معه في سيارته احد لاعبي الزمالك المنسحبين من مواجهة الاهلي في الدوري المصري الممتاز.

وألغى حكم مباراة الاهلي والزمالك المباراة واعلن انسحاب الزمالك اليوم وذلك بعدما انتظر الحكم 20 دقيقة بعد اطلاق صافرة البداية.

وقام شهود عيان في أحد شوارع القاهرة بتصوير لاعبي الزمالك وهم يمتنعون من ركوب الأتوبيس الخاص بهم للتحرك إلى استاد القاهرة لخوض مواجهة القمة 119.

وعقب رفضهم ركوب الأتوبيس الخاص بهم وترك الاتوبيس لهم في الشارع بمفردهم، قام لاعبو الفريق باللجوء إلى التاكسي، إلا أن هناك من رفض ان يركب معه لاعبي الزمالك اعتراضًا منه على ما قام به لاعبو الزمالك.

والتقط المواطنين فيديوهات حصل عليها صدى البلد وهم يقفون بجوار الأتوبيس الخاص بفريق الزمالك وهم يرفضون ركوب الاتوبيس وبجوارهم الأمن والمواطنين.

وعلل لاعبي الزمالك رفضهم ركوب الاتوبيس بان سائق الأتوبيس هو السبب في ذلك وأنه قام بالتجول في شوارع القاهرة لمدة 3 ساعات، وذلك بجوار قوات الامن.

وظهر في الفيديو وقوات الأمن تلتقط فيديوهات خاصة للاعبي الزمالك وهم يرفضون ركوب الأتوبيس الخاص بهم، والتوجه الي استاد القاهرة لخوض مباراتهم امام النادي الاهلي.

وقامت المارة من السخرية من لاعبي الزمالك وذلك مؤكدين انهم خائفين من مواجهة النادي الأهلي في استاد القاهرة، حيث قال بعض المارة :" هربوا من الاهلي و وقفوا الشوارع".


ومن جانبه أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يعلم شيئا عن اتوبيس نادي الزمالك وإذا كان قد وصل إلى استاد القاهرة أم لا  

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد إنه تلقى اتصال هاتفي من احمد موسى وهو جالس في منزله على سريره .

وأعرب مرتضى منصور أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضة إذا تم خصم أي نقطة من الزمالك، مشيرا إلى أن النادي الأهلي عظيم بتاريخه وبطولاته ومجلس إدارته.
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