الأهلي يكشف موقف كهربا وأجاي من مباراة دجلة .. ويؤكد: تظلم الزمالك لإعادة القمة لا يخصنا

علق شريف فؤاد المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي على نية الزمالك في التقدم بتظلم إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن اعتبار الأحمر فائزًا بمباراة القمة أمام الأبيض.





وأُلغيت مباراة الأهلي والزمالك اليوم بسبب عدم حضور لاعبي الأبيض إلى استاد القاهرة في الموعد المحدد.





وقال فؤاد في تصريحات لفضائية "الحدث": "من المستحيل أن يتناقش الأهلي أو يستمع لتظلم الزمالك بشأن عدم وصوله إلى استاد القاهرة لأسباب قهرية وإعادة المباراة.





وقال إن اللقاء انتهى 2-0 لصالحنا وننتظر المزيد من تطبيق اللوائح من جانب اللجنة المؤقتة".





وتابع: "نترك اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون الكرة في مصر لتضع الأمور في نصابها، والجميع يعلم حقيقة ما حدث وبالنسبة للأهلي المباراة صفحة وأغلقت".





وعن إشراك كهربا وأجاي ثنائي الأهلي الموقوف في مباراة وادي دجلة المقبلة بالدوري، قال: "فيفا يرى عدم إشراك اللاعبين حتى انتهاء هذه الأزمة، وأعتقد أنها ستنتهي في منتصف مارس المقبل وسنحصل على حقوقنا".





واختتم: "في غضون ساعات سنرسل مذكرة إلى اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة بالحيثيات والأسباب التي دفعت الأهلي إلى رفض عقوبات مباراة السوبر المصري، واللجنة الخماسية ترسلها إلى لجنة التظلمات أو تتصرف فيها كيفما تشاء، بمجرد اتخاذ قرار في هذا الأمر سنلجأ إلى المحكمة الرياضية".