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رياضة

10 مشاهد تكشف مخطط الزمالك في الانسحاب من مباراة الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:30 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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محمد رشاد
قال الإعلامي هانى حتحوت، هناك 10 مشاهد تبين أن الزمالك كان ينوي الانسحاب من مباراة القمة، التى كان مقررا إقامتها اليوم الإثنين بالدورى الممتاز.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن هناك مشاهد تكشف مخطط الزمالك فى الانسحاب من المباراة، كالتالى :

المشهد الأول : تدريب الزمالك يوم الأحد استعدادا للترجي وليس للأهلي.
المشهد الثاني : إلغاء مران الزمالك يوم الإثنين بسبب مستحقات اللاعبين وليس لخوض مباراة القمة.
المشهد الثالث : استدعاء مرتضى منصور للاعبي الزمالك وحديثه عن الإستعداد للزمالك وليس للقمة.
المشهد الرابع : صرف مستحقات لاعبي الزمالك من أجل التحضير للترجي وليس للقمة.
المشهد الخامس: الإعلان عن رفض مواجهة الأهلى.
المشهد السادس : الإعلان عن التجهيز للترجي وإبعاد اللاعبين عن الأجواء المشحونة بمباراة القمة.
المشهد السابع : خوض القمة بالناشئين.
المشهد الثامن : تحرك حافلة الزمالك فى وقت متأخر صوب استاد القاهرة.
المشهد التاسع : تعطل حافلة الزمالك.
المشهد العاشر : الزمالك يهدد بالتصعيد للمحكمة الرياضية.
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