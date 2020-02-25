محمد فضل الله: لجنة الانضباط تسرعت في إعلان قراراتها قبل قمة الدوري.. فيديو

أكد محمد فضل الله خبير اللوائح، أن لجنة الانضباط تسرعت في اتخاذ قراراتها بشأن السوبر المصري قبل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك.





وقال فضل الله خلال مداخلة تليفونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" إن المباراة لها طبيعة وحساسية كبيرة فكان توقيت الإعلان عن العقوبات غير موفق خاصة وان المباراة تأجلت أكثر من مرة وهذا أزم الموقف".





وتابع أن قرار تأجيل الدراسة غدا يؤكد أن هناك ظروف قهرية وسيستند إليها الزمالك في حالة تعرضه للعقاب.





وأتم أن العقوبات لم تكن عادلة لأن إيقاف لاعب عن ممارسة كرة القدم شيء صعب مؤكدا أن يجب الاكتفاء بالغرامات المالية للعقاب.