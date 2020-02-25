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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

الشيكولاته وصلاة العشاء والعطل المفاجئ ..ننشر كواليس رحلة أتوبيس الزمالك وانسحابه من مباراة الأهلي.. فيديو وصور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:43 ص
حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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ريهام بكير
قام شهود عيان في أحد شوارع القاهرة بتصوير لاعبي الزمالك وهم يمتنعون عن ركوب الأتوبيس الخاص بهم للتحرك إلى استاد القاهرة لخوض مواجهة القمة 119.

والتقط المواطنون فيديوهات حصل عليها صدى البلد وهم يقفون بجوار الأتوبيس الخاص بفريق الزمالك، وهم يرفضون ركوب الأتوبيس بجوارهم الأمن والمواطنون.

وعلل لاعبو الزمالك رفضهم ركوب الأتوبيس بأن السائق هو السبب في ذلك وأنه قام بالتجول في شوارع القاهرة لمدة 3 ساعات ، على الرغم من وجود صور لإداريي الفريق وهم يدخلون مسجد في شارع رمسيس لاداء صلاة العشاء .

وظهر في الفيديو وقوات الأمن تلتقط فيديوهات خاصة للاعبي الزمالك وهم يرفضون ركوب الأتوبيس الخاص بهم، والتوجه إلى استاد القاهرة لخوض مباراتهم أمام النادي الأهلي ، مع وجود تسجيلات صوتية لشهود عيان تؤكد أن الأمن أخلى الطريق وكوبري أكتوبر لوصول اللاعبين سريعا إلى الملعب إلا أنهم اوقفوا السائق أكثر من مرة ، ومنها لشراء عصائر وشيكولاته كما صرحت إدارة الإعلام في النادي.

يذكر أن أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق الشباب بـالزمالك  والذي كان سيقود الفريق الأبيض في القمة ، أعلن تعطل الحافلة ، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا مدير شركة السياحة  المؤجر لها.

وقام المارة  بالسخرية من لاعبي الزمالك  مؤكدين أنهم خائفون من مواجهة النادي الأهلي في استاد القاهرة، حيث قال بعض المارة :" هربوا من الأهلي ووقفوا الشوارع".

ورفض أحد سائقي التاكسي  في شوارع القاهرة أن يركب معه في سيارته احد لاعبي الزمالك المنسحبين من مواجهة الاهلي في الدوري المصري الممتاز.

وألغى الحكم الليتواني مباراة الاهلي والزمالك فى القمة 119 التي كان من المقرر أن تقام أمس باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز.

وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد إطلاق صافرة انطلاق المباراة  وأطلق صافرة انتهاء المباراة معلنًا انسحاب نادي الزمالك.

وبناء عليه قرر اتحاد الكرة ، تطبيق اللائحة ، معتبرا الأهلي فائزا مع خصم 6 نقاط أخر الموسم للزمالك ، لكن رئيس القلعة البيضاء أعلن تحديه لهذا القرار مبررا أن الفريق لم يصل الملعب لظروف قهرية.
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