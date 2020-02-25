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فن

انفعلت امبارح.. رامي صبري يعود لتشجيع الزمالك من جديد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:46 ص
رامي صبري
رامي صبري
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سعيد فراج
غرَّد الفنان رامي صبري، عبر حسابه على تويتر، رد من خلالها على أزمة إعلانه اعتزال تشجيع الزمالك، بعد انسحاب الفريق الأبيض من مباراة القمة أمام الأهلي، التي كان مقرر لها أمس الأثنين 24 فبراير. 

وكتب، رامي صبري، في منشوره، على انستجرام: «صباح الخير .. أولا أنا بعشق نادي الزمالك لدرجه إني انفعلت امبارح عشان ملعبناش الماتش وكنت عايز زي اي حد بيحب ناديه انه يلعب ويكسب ونفرح تاني . ولكن انا بحترم جدا جمهور الزمالك العظيم ونادي الزمالك ده شرف لاي حد انه يشجعه وكمان بحترم جمهور الاهلي ولكن أنا زملكاوي وهفضل زملكاوي». 

وكان رامي صبري، تعرض لهجوم كبير على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، بعدما أعلن اعتزاله عن تشجيع نادي الزمالك لانسحابه المفاجئ من مباراة القمة أمام نادي الأهلي، التي كان مقرر لها الاثنين 24 فبراير. 

وأغلق رامي صبري، خاصية التعليقات على منشوره المثير للجدل بانستجرام، بعد الهجوم الكاسح الذي تعرض له فور مشاركته، ليحاول بذلك صد غضب متابعيه. 

جاء ذلك بعدما نشر رامي صبري صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، لشعار نادي الزمالك، وعلق عليها: «اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره مباراة النادي الاهلي المحترم.. وشكرا». 

الجدير بالذكر أن الحكم الليتواني أعلن فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 119 التي كان من المقرر ان تقام أمس باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز.

وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد اطلاق صافرة بداية المباراة  وأطلق صافرة انتهاء المباراة معلنًا انسحاب نادي الزمالك.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل انطلاق مباراة الاهلى والزمالك لمدة ساعة وذلك بسبب تأخر وصول حافلة فريق الزمالك بسبب زحمة المرور والأمطار.
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