رئيس نادي وادي دجلة يسخر من أزمة الزمالك في القمة 119

سخر ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، من ازمة الزمالك الاخيرة، وهروبه من مباراة القمة أمام النادي الأهلي مساء امس الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز .





وكتب ماجد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : الدروس التي تعلمها أشبال الزمالك من أحداث رحلة ميت عقبة الى غمرة:-

١-الإدعاء و الكذب

٢-التمثيل بغير الحقيقة

٣-تعطيل الطريق العام

٤-عدم احترام الإتحاد المنظم للبطولة

٥-الشهادة الزور (فيما سيجري من تحقيقات)

٦-عدم إحترام الجمهور

٧-طاعة الرئيس المباشر طاعة عمياء و لو في الخطأ.

واختتم ماجد سامي رسالته قائلا: "عفا الله عن ناديكم الرائع من كل مكروه".



