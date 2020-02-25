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رياضة

بالورقة والقلم.. ماذا ينتظر الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي؟

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:11 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك
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عمرو الحلوانى
لا يزال انسحاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وعدم خوضه مباراة الأهلى، التى كانت من المقرر إقامتها أمس "الإثنين"، فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة بمنافسات الدوري الممتاز، يفرض نفسه بقوة داخل الشارع الكروي فى مصر.

وسادت حالة كبيرة من الغضب لدى مسئولى اتحاد الكرة بسبب عدم ذهاب الزمالك إلى استاد القاهرة وخوض المباراة، ونشر الاتحاد المصري بيانا مفاده: "نأسف لهذا المشهد.. وسنطبق اللائحة، علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وتبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اللوائح تشير إلى فوز الأهلى بالمباراة بعد انسحاب الزمالك أمس، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيد الزمالك مع نهاية الموسم الكروى الجارى.

وأضاف أنه فى حال انسحاب الزمالك من الدوري بشكل عام سيتم إيقافه لمدة عام مع هبوطه إلى دورى الدرجة الأدنى من المنافسات التابعة لاتحاد الكرة "الدرجة الرابعة".

يذكر أن اتحاد الكرة  قرر تأجيل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة، وذلك لتأخر وصول حافلة فريق الزمالك بسبب زحمة المرور والأمطار قبل أن يطلق الحكم الليتواني صافرة النهاية، معلنا انسحاب الزمالك نتيجة عدم مجيئه إلى استاد القاهرة.

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