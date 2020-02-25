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ثقافة

أمسيات شعرية في اليوبيل الفضي لمعرض مسقط للكتاب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:03 ص
معرض مسقط الدولى
معرض مسقط الدولى للكتاب فى دورته الـ 25
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ميـــس رضــا
احتفى معرض مسقط الدولى للكتاب الجاري فعالياته بالعاصمة العُمانية مسقط بأمسيات شعرية بين الشعر الشعبي والفصيح.

وفى قاعة الفراهيدي أقامت هيئة الشارقة للكتاب أمسية شعرية استضافت فيها الشاعرة شيخة المطيرية، والشاعر حسن النجار ألقوا فيها مجموعة من قصائدهم المختارة التي تناولت جوانب حياتية مختلفة، وقد أدارت الأمسية الدكتورة وفاء الشامسية.

كما أقامت اللجنة الوطنية للشباب أمسية شعرية متنوعة، فقد استضافت كل من الشعراء: حمود العيسري وعبدالله العريمي وعبدالرزاق الربيعي والدكتورة عائشة الفزارية وحمد النعماني والشاعر محمد النهاري، وحل عدد من شعراء الشعر النبطي ضيوفا على الأمسية وهم: عبدالحميد الدوحاني ورحاب السعدي وسيف الريسي وعلي الراسبي وناصر الغيلاني وعلي المجيني. 

وشارك الشعراء بعدد من قصائدهم المتنوعة، كما شارك في الأمسية المنشدان عبدالملك البارحي ومحمد الوهيبي، قدما خلالها فواصل إنشادية.
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