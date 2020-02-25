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محافظات

توفير 3 آلاف فرصة عمل.. ملتقى لتوظيف الشباب في أسيوط.. الخميس

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:08 م
ملتقى توظيفي
ملتقى توظيفي
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف لشباب المحافظة بعد غد الخميس باستاد أسيوط الرياضى بحى غرب لتوفير 3 آلاف فرصة عمل وتدريب للشباب من أبناء المحافظة بمختلف شركات القطاع الخاص يوم الخميس القادم .

والذى تنظمه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبمشاركة أكثر من 40  شركة بالقطاع الخاص .

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وأشار محافظ أسيوط الى ان الملتقى يتيح فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل لتوفير اكثر من 3 الاف فرصة عمل بكافة المجالات بالقطاع الخاص فضلا عن فرص التدريب على مهارات العمل والتكنولوجيا وريادة الاعمال والمشروعات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد والقضاء على البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

واضاف محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ان الملتقى يتم تنظيمه يوم الخميس القادم الموافق 27 فبراير 2020 ولمدة يوم واحد بالاستاد الرياضي بمنطقة الأربعين بحى غرب من الساعة 10صباحا حتى الساعة 4 عصرا على ان تقدم جميع خدمات التوظيف مجانًا والحضور بالبطاقة الشخصية فقط لافتا إلى أنه يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي والحضور مباشرة بالمكان والميعاد المحددين https://tinyurl.com/qqscpwp
لمتابعة التفاصيل الخاصة باليوم و الشركات المتواجدة من خلال لينك الايفنت  https://www.facebook.com/events/2571781509730887
مع إتاحة الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة بالملتقى بارسال طلبها على الايميل التالي مع اسم المسئول ورقمه على البريد الالكترونى التالى  [email protected]
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