11 عاما من الحزن والفراق.. كيف كانت علاقة مبارك بحفيده الذي أوصى بالدفن بجواره

خلال أحد لقاءاته التليفزيونية، كشف رجل الأعمال حسين سالم، عن أكثر اللحظات حزنا في حياة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث اعتبر أن لحظة وفاة حفيدة محمد علاء هى أصعب ما مر به الراحل حسني مبارك، إذ إن الطفل توفي بين يدي جده، وفقا لما قاله سالم.
في الثامن عشر من مايو عام 2009، تحولت القنوات التليفزيونية إلى سرادق عزاء، بعد نبأ وفاة الطفل محمد علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي لم يتخط الثانية عشرة من عمره، وهى حادثة الوفاة التي كانت سببا مباشرا في تدهور صحة الرئيس الراحل حسني مبارك.
مبارك الذي تحمل في حياته أشد وأصعب المواقف والظروف ما بين خوضه لحرب أكتوبر، حيث كان وقتها قائدا للقوات الجوية، وصاحب أول ضربة جوية في حرب الكرامة، وتعرضه لـ 5 محاولات اغتيال لم تنل منه جميعها، لكن الواقعة الوحيدة التي نالت منه وأثرت على صحته كانت وفاة حفيدة محمد على مبارك.
وخلال حديث رجل الأعمال حسين ثابت، كشف أن الصدمة الكبرى التي تعرض لها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كانت بوفاة حفيده "محمد" الذي توفي بين يديه جده قائلا: "يوم وفاة محمد علاء كان يوم وحش في حياة الرئيس مبارك، الولد الله يرحمه مات على إيد جده، كان قاعد معاه وجاله نزيف في المخ مرة واحدة، الولد طلب اسبرين على أساس إن عنده صداع وقبل ما ياخد الاسبرين نزله نزيف من الأنف وجده كان في صدمة من اللي شايفه قدامه".
وفاة الحفيد التي كانت بمثابة الضربة الموجعة التي تلقاها الرئيس الراحل حسني مبارك، أثرت وقتها بصورة مباشرة على صحة الجد، والذي سافر بعدها إلى أوروبا لأكثر من مرة لتلقي العلاج، حتى أشيع وقتها دخول الرئيس مبارك في حالة اكتئاب تسببت في إلغائه زيارة كانت مقررة للولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.