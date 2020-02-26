11 عاما من الحزن والفراق.. كيف كانت علاقة مبارك بحفيده الذي أوصى بالدفن بجواره

خلال أحد لقاءاته التليفزيونية، كشف رجل الأعمال حسين سالم، عن أكثر اللحظات حزنا في حياة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث اعتبر أن لحظة وفاة حفيدة محمد علاء هى أصعب ما مر به الراحل حسني مبارك، إذ إن الطفل توفي بين يدي جده، وفقا لما قاله سالم.





في الثامن عشر من مايو عام 2009، تحولت القنوات التليفزيونية إلى سرادق عزاء، بعد نبأ وفاة الطفل محمد علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي لم يتخط الثانية عشرة من عمره، وهى حادثة الوفاة التي كانت سببا مباشرا في تدهور صحة الرئيس الراحل حسني مبارك.



