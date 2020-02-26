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رياضة

ختام فعاليات مهرجان «يالا نلعب بينج بونج» برعاية وزارة الشباب والرياضة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
اختتمت  فعاليات مهرجان "يالا نلعب بينج بونج" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإدارة السياحة الرياضة والاتحاد المصري لتنس الطاولة بأحد المولات التجارية بالطريق الصحراوى.

وحضر الختام معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وهبة حامد عضو مجلس الإدارة، وعمرو الصيرفى نائب رئيس مجلس إدارة داندي ميجا مول.

كما حضر أيضًا اللاعب أحمد صالح كابتن منتخب مصر لتنس الطاولة، إضافة إلى لاعب النادي الأهلي و المنتخب الوطني للتنس الطاولة السابق الكابتن شريف الساكت، والنجم العالمي ابراهيم حمدتو لاعب منتخب مصر في البارا تنس طاولة.

وشهد المهرجان حضور مجموعة من الفنانين ونجوم المجتمع عاشقي رياضة تنس الطاولة، أبرزهم النجم الكبير طارق الدسوقي، وتم تنظيم بطولتين استعراضيتين بين لاعبي تنس الطاولة والجمهور بمجموع جوائز تصل إلى عشرة ألاف جنيها مقدمة من الشركات الراعية.

على هامش المهرجان، تم تكريم الكابتن شريف الساكت لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تقديرًا لمشواره العظيم في تاريخ لعبة التنس طاولة على المستوى المحلي والدولي وأيضا البطل احمد صالح و إبراهيم حمتو والنجم طارق الدسوقى.

وصرح محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة شركة رويال للاستثمار والتسويق الرياضى بأن الهدف من التعاون مع داندى ميجا مول بدعم من الاتحادات الرياضية للألعاب الفردية هو الارتقاء بمستوى الألعاب الفردية وزيادة رقعة انتشارها بين الشباب وأيضًا تعريف أبطالها وإنجازاتهم للشعب المصرى ما سيكون له الأثر الأكبر فى تسويق هؤلاء الأبطال وتوفير الدعم اللائق لهم لمواصلة تحقيق الإنجازات والانتصارات العالمية والأوليمبية باسم مصر.
ختام فعاليات مهرجان «يالا نلعب بينج بونج» برعاية وزارة الشباب والرياضة
ختام فعاليات مهرجان «يالا نلعب بينج بونج» برعاية وزارة الشباب والرياضة
ختام فعاليات مهرجان «يالا نلعب بينج بونج» برعاية وزارة الشباب والرياضة
ختام فعاليات مهرجان «يالا نلعب بينج بونج» برعاية وزارة الشباب والرياضة
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