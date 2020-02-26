اتحاد الفلاحين: سقوط الأمطار الغزيرة قضى على مشكلة ري الأراضي

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، إن سقوط أمطار غزيرة هذا العام بزيادة عن الأعوام الماضية قلل الفاقد من مياه الزراعة ، حتي أصبحنا كمزارعين لا نعاني من قلة المياه.
وأوضح " فرج " في تصريحات ل صدي البلد ، أنه كان لابد من تخزين مياه الأمطار هذا العام في بحيرات حتي يمكننا إعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة وبالتالي نرشد المياة بشكل أكبر.
وأشار " رئيس اتحاد الفلاحين " إلي أنه لابد من استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها علي مستوي الجمهورية ، مناشدا وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات الري الحديث لصغار المزارعين بالقسط مع تقديم الدعم لهم.
ونوه إلي أنه يمكننا تطهير الترع والمصارف بحيث نتمكن من استخدام المياه الراكده فيها بدلا من محاولة التخلص منها ، كما أننا يجب علينا تبطين الترع الجانبية وبهذا يتم توفير المياه بشكل كبير.