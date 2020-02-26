اتحاد الفلاحين: سقوط الأمطار الغزيرة قضى على مشكلة ري الأراضي

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، إن سقوط أمطار غزيرة هذا العام بزيادة عن الأعوام الماضية قلل الفاقد من مياه الزراعة ، حتي أصبحنا كمزارعين لا نعاني من قلة المياه.





وأوضح " فرج " في تصريحات ل صدي البلد ، أنه كان لابد من تخزين مياه الأمطار هذا العام في بحيرات حتي يمكننا إعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة وبالتالي نرشد المياة بشكل أكبر.





وأشار " رئيس اتحاد الفلاحين " إلي أنه لابد من استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها علي مستوي الجمهورية ، مناشدا وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات الري الحديث لصغار المزارعين بالقسط مع تقديم الدعم لهم.



