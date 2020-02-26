الدولة تحترم تاريخها.. أسامة سرايا يكشف عن 4 مراحل فى حياة حسنى مبارك.. فيديو

أكد أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق أنه يوجد 4 محطات سياسية في حياه الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك وهي المحطة العسكرية ومرحلة نائب الرئيس السادات ومرحلة الرئاسة ومرحلة ما بعد 2011 مؤكدا ان مرحلة ما بعد 2011 أهم المراحل وأصعبها.





واضاف سرايا خلال وجوده ضيفا ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه انه كان على يقين ان مشهد جنازة الرئيس مبارك الذي تم اليوم كان سيحدث لأن الدولة المصرية تحترم ابناءها ولا تستطيع اي جهة او فصيل أن تؤثر عليها مشيرا إلى ان عندما قام الإخوان بحكم مصر ادرك انها ستعود للمصريين.





وتابع رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق أن مصر تحولت إلى الجمهورية منذ ما يقرب من 70 سنة ومبارك حكم منها 30 سنة مؤكدا أن مبارك يعد ثاني حاكم يحكم مصر لفترة طويلة بعد محمد علي الذي حكم مصر 42 سنة.





وأشار أسامة سرايا أن الرئيس الراحل مبارك عندما حكم مصر حافظ على تماسك الدولة المصرية مؤكدا ان الجنازة العسكرية التي قامت بها الدولة اليوم للرئيس الراحل دليل على ان الدولة تحترم تاريخها.



