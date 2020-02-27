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فن

في ذكرى رحيل نادية سيف النصر.. قصة حب عنيفة مع يوسف فخر الدين انتهت بمأساة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:42 ص
نادية سيف النصر ويوسف
نادية سيف النصر ويوسف فخر الدين
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أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة نادية سيف النصر التى شاركت فى عدد قليل من الأعمال السينمائية، وبرغم من قلتها إلا أنها كانت مؤثرة في الأحداث.


تزوجت نادية سيف النصر من الفنان يوسف فخر الدين بعد قصة حب عنيفة، إلا أن هذه الزيجة لم تسفر عن إنجاب.


كانت نادية سيف النصر عميلة بالمخابرات المصرية وذلك طبقا لما صرحت به الفنانة مريم فخر الدين شقيقة يوسف.


توفيت "نادية" في حادث سيارة بالعاصمة اللبنانية بيروت في السابع والعشرين من فبراير ١٩٧٤، ولم تكن تتجاوز في حينها الـ42 من عمرها وكانت وفاتها سببا فى تعرض زوجها يوسف فخرى الدين إلى الاكتئاب.   

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