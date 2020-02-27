في ذكرى رحيل نادية سيف النصر.. قصة حب عنيفة مع يوسف فخر الدين انتهت بمأساة

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة نادية سيف النصر التى شاركت فى عدد قليل من الأعمال السينمائية، وبرغم من قلتها إلا أنها كانت مؤثرة في الأحداث.





تزوجت نادية سيف النصر من الفنان يوسف فخر الدين بعد قصة حب عنيفة، إلا أن هذه الزيجة لم تسفر عن إنجاب.





كانت نادية سيف النصر عميلة بالمخابرات المصرية وذلك طبقا لما صرحت به الفنانة مريم فخر الدين شقيقة يوسف.



