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أخبار البلد

محمود شعراوي: برامج تدريبية ودورات TOT للعاملين بالمحليات

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:24 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومدير الأكاديمية الوطنية
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ايمان البكش
استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء قدم اللواء محمود شعراوي، شكره وتقديره للجهود التي قامت بها الأكاديمية خلال البرنامج التدريبي المكثف الذي تم إعداده لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوزير إدراك الوزارة لدور الأكاديمية المهم فى تأهيل وتطوير العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الشباب بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات لتمكينهم وتوليهم المسئولية والاعتماد عليهم.

وشهد اللقاء بحث أهم مجالات التعاون بين الوزارة والأكاديمية ومن بينها إجراء اختبارات للمرشحين للوظائف القيادية بالإدارة المحلية والوزارة، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الخاص بإعداد صف ثاني من القيادات بالمحليات من العاملين بالمحافظات وخريجي دورات قادة المستقبل ودورات إعداد المتدربين TOT التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة . ومن جانبها أشادت الدكتورة رشا راغب باهتمام وزير التنمية المحلية بتوفير برامج التدريب والتأهيل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية عبر مركز سقارة للتدريب والدورات التدريبية بالخارج. كما أشارت راغب إلى ترحيب الأكاديمية باستمرار التعاون مع الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعم جهود الحكومة فيما يخص برنامج الإصلاح الإداري.  

كما تم خلال اللقاء بحث التفاصيل الخاصة ببرنامج التدريب العملي والمعايشة الميدانية للعاملين بالمحليات لمتدربي دورات البرنامج الرئاسي PLP4 ، وبرنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف للعاملين بالمحليات.  

كما شهد الاجتماع أيضًا التنسيق والتشاور للإعداد لبرنامج تدريبى جديد خلال الفترة المقبلة لنواب المحافظين فى عدد من الموضوعات المهمة التى طلبها النواب و فى ظل النجاح الذى حققه البرنامج الأول، والذي شهد حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والقيادات والمسئولين بالدولة.  

كما تم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتوفير برامج تدريبية خاصة للعاملين بالإدارة المحلية والاستفادة من برامج التعاون التى تنفذها الأكاديمية مع بعض الجهات الدولية خاصة فى مجالات بناء القدرات البشرية والتحول الرقمى وتحسين الخدمات والتخطيط المحلي والمتابعة سواء فى مقر مركز التنمية المحلية بسقارة أو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
محمود شعراوي: برامج تدريبية ودورات TOT للعاملين بالمحليات
محمود شعراوي: برامج تدريبية ودورات TOT للعاملين بالمحليات
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