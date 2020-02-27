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مرأة

بدون ماكياج.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:15 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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آلاء حسن
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة بدون ميك اب.
 

وظهرت ياسمين صبري، ببلوفر رمادي أنيق نال إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


ومن الناحية الجمالية لم تضع ياسمين صبري الميك اب واكتفت بجمالها الطبيعي لابراز إطلالتها، ولم تتكلف في اقتناء الاكسسوارات واكتفت بساعة يد وقرط رقيق. 


واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها.....
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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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