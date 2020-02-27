عاجل.. مقتل 34 جنديا تركيا في إدلب السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين جراء غارات على إدلب السورية.





ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقدما جديدا للقوات السورية مساء اليوم، حيث تمكنت من السيطرة على الحلوبة وقوفقين في جبل الزاوية، والزقوم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، تواصل القوات السورية قصفها المكثف على مناطق في سهل الغاب وجسر الشغور وقرى جبل الزاوية.





ومن ناحية أخرى، أعلن اللواء مبروك الغزوي، قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي عن مقتل 10 جنود أتراك في ليبيا.





وقال اللواء مبروك وفق ما نقلته صحيفة المرصد الليبي إن 10 جنود أتراك على الاقل قتلوا في غارة على قاعدة معيتيقة الليبية.