اختلس وزور محررات رسمية.. تفاصيل إحالة موظف بنيابة التل الكبير إلى الجنايات بالإسماعيلية





وأشارت التحقيقات في القضية التي إشرف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية ان المتهم في غضون شهر فبراير 2019 بدائرة مركز التل الكبير محافظة الاسماعيلية ، وبصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "مسؤول حفظ بنيابة التل الكبير والقصاصين الجزئية اختلس اوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان استولي على القضية رقم 1766 لسنة 2016 جنح مستأنف التل الكبير بنية تملكها. وارتبطت الجريمة السابقة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله.





حيث ثبت ان المتهم اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بالقضية رقم 1766 لسنة 2016 جنح مستأنف التل الكبير، ومحاضر جلسات الأحكام وتقرير المعارضة الاستئنافية وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفاق مع المجهول على إنشائه علي غرار المحررات الصحيحة المختلسة وساعده بان أمده بالبيانات اللازمة فضبطه المجهول على هذا الأساس علي غرار الصحيح منه المختلس، وذيله بوضع توقيعات مزورة للموظفين المختصين " وكيل النيابة الجزئية والقضاه" على خلاف الحقيقة.





تمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق ، وتلك المساعدة ،كما استخدم المتهم تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بالتزوير بان قدمها للمختصين بجهة عمله قاصدًا اعمل آثارها والاحتجاج بصحة مسلكه، مع الإضرار العمدي بجهة عمله ، وقلد التوقيع المنسوب لرئيس المحكمة ووكيل النائب العام والموظفين المختصين بنيابة التل الكبير علي المحررات الرسمية.

قرر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الاسماعيلية احالة المتهم "عبد الله .ث.ع" 44 عاما موظف بنيابة التل الكبير بالإسماعيلية الي محكمة جنايات الإسماعيلية في القضية التي حملت رقم 4931 لسنة 2019 جنايات التل الكبير للمحاكمة في تهم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية وهي بحوزته علي سبيل الأمانة وكونه موظفا عموميا وأمين علي تلك المحررات الرسمية بحكم وظيفته .