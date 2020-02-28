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أخبار العالم

البحرين تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة انتشار كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية البحرينية، مساء أمس الخميس، إنها بدأت في تفعيل خطة لإجلاء المواطنين البحرينيين المتواجدين في ايران للفحص والحجر نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد في مدنها.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا": "بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة البحرين سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين في ايران قبل وصولهم إلى المملكة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى مطار البحرين الدولي لفحصهم وحجرهم حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة في المملكة".

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت في وقت سابق أن جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر وتتماثل للشفاء.

وأكدت صفاء الخواجة، استشارية الأمراض المعدية بوزارة الصحة البحرينية، أن جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وأشارت الخواجة إلى "أن الحالات التي تم تسجيلها والبالغة 33 حالة تم إخضاعها للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، حيث تظهر جميعها تحسنا ملحوظا وتتماثل للشفاء بصورة إيجابية".
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