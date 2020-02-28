مهرجان السينما الإفريقية.. مصطفى شعبان وزينة ودرة وإلهام شاهين في الأقصر

أعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أن نجوم مصر سوف يحضرون عرض الأفلام منهم مصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل ومحمود حميدة وإلهام شاهين ودرة وزينة، مؤكدا دعوة جميع أهالى الأقصر لحضور عرض هذه الأفلام .

وأوضح أنه سوف يتم عرض الأفلام بقاعات قصر ثقافة الأقصر وفى قاعدة المؤتمرات الدولية وقاعة ساحة سيدى أبو الحجاج الاقصري وفى قاعة مكتبة مصر العامة مشيرا بأنه سوف يتم عرض 120 فيلما سينمائيا.

وأشار سيد فؤاد، إلى أن حفل افتتاح المهرجان سيكون بمعبد الأقصر في السادس من مارس المقبل، بمشاركة 24 دولة أفريقية و13 دولة غير أفريقية، لافتا إلى أن المهرجان يكرم المهرجان في دورته نجوم عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، لافتا إلى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي .

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وكشفت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن فعاليات البرامج الموازية بالدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، حيث يقام معرض رئيسي حول افلام الفنان الكبير فريد شوقي وأعماله من أرشيف المصور محمد بكر وبإشراف الدكتور حسين بكر وسيعرض فيلمين لوحش الشاشة هما " السقا مات " إخراج صلاح أبو سيف وفيلم " الغول" للمخرج الكبير سمير سيف الذي يحتفي به المهرجان أيضا .

وأضافت الحسيني أن هناك قسما خارج المسابقة ويعرض خلاله 8 أفلام منها الفيلم المصري "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، بالإضافة إلى عرض 8 أفلام في بانوراما الأفلام المصرية القصيرة، إلى جانب عرض 3 أفلام كينية في إطار تكريم السينما الكينية هذا العام بالمهرجان وهناك قسم للعروض الخاصة والذي يشهد عرض فيلم "الفارس والأميرة" إخراج بشير الديك، وفيلم "لما بنتولد" إخراج تامر عزت وفيلم " ستموت في العشرين " للمخرج أمجد أبو العلا .





وأشارت إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس والذي يواكب فعاليات المهرجان سنحتفي بالمرأة من خلال قسم بانوراما المرأة الأفريقية في السينما الذي يعرض به 4 أفلام ومن ضمنها فيلم "يوم للستات" من مصر ويعرض 5 أفلام إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية هم : "الممر، وأولاد رزق 2، والفيل الأزرق 2، وكازبلانكا، والفلوس".

ويصدر المهرجان عدة كتب منها كتاب "وحش الشاشة .. ملحمة السينما المصرية" عن الفنان الراحل فريد شوقي تأليف أمل الجمل وكتاب "السينما الإفريقية المعاصرة وسينما الشتات". تاليف أنجالي برابهو .

والمهرجان تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، السياحة والآثار ، الشباب والرياضة والخارجية ،والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.