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تعليم

طلاب طب ينظمون حملة توعية صحية لزملائهم في جامعة عين شمس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:34 م
فعاليات صحية بجامعة
فعاليات صحية بجامعة عين شمس
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وافق الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على قيام جمعية مصر شريان العطاء التي تضم طلاب من كلية الطب  ، بتنظيم فعاليات وقائية على مستوى كليات الجامعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للمستشفيات.

وقال طه محمد طالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وأحد أعضاء الجمعية في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان الفعاليات التي يتم تقديمها في جامعة عين شمس ، تستهدف تعريف  الطلاب بكيفية الإهتمام بصحتهم ، وذلك للتوعية الصحية ، إلى جانب حث الطلاب على التبرع التطوعي الآمن المنتظم بالدم من أجل المساهمة في علاج أنيميا البحر المتوسط التي تصيب الأطفال بشكل وراثي وتتسبب في تكسير كرات الدم بأجسادهم.

كما أضاف الطالب ، نحن نطمئن الطلاب و نؤكد لهم أن التبرع المستمر بالدم ، يعمل على تجديد الدم بالجسم ومفيد للمتبرع وينشط الدورة الدموية ويحميه من سرطان الدم وسرطان النخاع ،  كما يعمل على تعود الجسم على تعويض الدماء التي يفقدها تلقائيا ويحمي المتبرع من تصلب الشرايين ويحميه كذلك من بعض أمراض القلب.

وأشار طه إلى  أنه يتم أيضًا حث طلاب جامعة عين شمس من خلال الفعاليات الوقائية التي تقوم بها جمعية مصر شريان العطاء ، على الإهتمام بالصحة من خلال التغذية والرياضة وعدم التدخين ، لحماية أنفسهم من الأمراض ، إلى جانب التأكيد على أهمية التقليل من الدهون والاستمرار في ممارسة الرياضة مثل المشي يوميا خمسة عشر دقيقة ، لحماية الجسم من السمنة .
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