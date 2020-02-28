طلاب طب ينظمون حملة توعية صحية لزملائهم في جامعة عين شمس

وافق الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على قيام جمعية مصر شريان العطاء التي تضم طلاب من كلية الطب ، بتنظيم فعاليات وقائية على مستوى كليات الجامعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للمستشفيات.





وقال طه محمد طالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وأحد أعضاء الجمعية في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان الفعاليات التي يتم تقديمها في جامعة عين شمس ، تستهدف تعريف الطلاب بكيفية الإهتمام بصحتهم ، وذلك للتوعية الصحية ، إلى جانب حث الطلاب على التبرع التطوعي الآمن المنتظم بالدم من أجل المساهمة في علاج أنيميا البحر المتوسط التي تصيب الأطفال بشكل وراثي وتتسبب في تكسير كرات الدم بأجسادهم.





كما أضاف الطالب ، نحن نطمئن الطلاب و نؤكد لهم أن التبرع المستمر بالدم ، يعمل على تجديد الدم بالجسم ومفيد للمتبرع وينشط الدورة الدموية ويحميه من سرطان الدم وسرطان النخاع ، كما يعمل على تعود الجسم على تعويض الدماء التي يفقدها تلقائيا ويحمي المتبرع من تصلب الشرايين ويحميه كذلك من بعض أمراض القلب.



