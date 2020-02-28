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برلمان

التنسيقية تلتقي المستشار محمود فوزي للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:37 م
المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي خلال لقاءه بوفد التنسيقية
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أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمستشار محمود فوزي -الأمين العام لمجلس النواب-، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.

ورحب المستشار محمود فوزي بوفد التنسيقية، واستعرض رؤيته للنظام الأمثل للعملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، ومؤكدا ما تمثله هذه الفرصة في تنمية الحياة السياسية في مصر، من خلال تقوية دور الأحزاب وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع المصري.

وقد أعرب الأمين العام لمجلس النواب عن تقديره لهذه الخطوة التي تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرصها على توسيع دائرة الحوار في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.
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