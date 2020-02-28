أسباب غير متوقعة لانخفاض معدل حرق الدهون

زيادة الوزن، وارتفاع نسبة الدهون وغيرهم من الاسباب المتعددة المتسببة في السمنة، جميعها امور مزعجة للكثير، وقد يكون انخفاض معدل حرق الدهون في الجسم هو السبب.





وكشف موقع " health line " عن اسباب انخفاض معدل الحرق ، وتشمل ما يلي :

- انخفاض عدد ساعات النوم، فالشخص البالغ بحاجة إلى النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا حتى تعمل كل العمليات الحيوية بشكل طبيعي ومنها عملية الأيض المسؤولة عن حرق السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم.

- جفاف الجسم بسبب عدم تناول الكمية المناسبة من الماء خلال اليوم، يتسبب في احتفاظ الجسم بالماء وزيادة الوزن، كما يؤثر هذا الجفاف على قدرة الجسم على الحرق.

- تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل، يعد من العادات الخاطئة التي تتسبب زيادة الوزن، حيث ينخفض معدل الحرق مع حلول ساعات الليل.

- قد يعود السبب في انخفاض معدل الحرق في بعض الحالات إلى نقص فيتامين «د» أو نقص الكالسيوم في الجسم.

- حالة الغدة الدرقية تعد من العوامل الخفية التي تؤثر على عملية الحرق هو فإذا كانت تعاني من أي خلل فإن هذا الأمر يؤثر مباشرةً على الوزن.