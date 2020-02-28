AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مشهد مأساوي.. أسد يصارع الموت ويجلس عاجزًا بعد فقدانه أغلب وزنه.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:45 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

في مشهد مؤلم ظهر أسد تم انقاذه من سوء المعاملة بسيرك، عبر مقطع فيديو في حالة ضعف شديدة بعدما فقد أكثر من نصف وزنه في حديقة للحيوانات.



كان الأسد الهزيل يعيش في ملجأ للحيوانات في مدينة كالي، بكولومبيا، بعد أن تم إنقاذه من حياته المأساوية داخل سيرك حيث كان يتم تقطيع مخالبه وتعذيبه.


ولكن تم نقل الأسد السليم إلى حديقة حيوانات لوس كايمانيس في مدينة مونتيريا العام الماضي، إلا أن وزنه انخفض بشكل كبير حتى أصبح جلدًا على عظم، وفقًا لما ذكرته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية.


تشير التقارير إلى أن الأسد الذي كان يزن حوالي 90  كيلو عندما تم نقله قد فقد الآن أكثر من 81 كيلو من وزنه.


وليس من الواضح  سبب فقد الأسد الكثير من الوزن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. نفوق عشرات الحيوانات في حديقة ألمانية بسبب فوانيس السماء

مشهد إنساني.. الأهالي ينقذون كلبا ضالا حشر رأسه أسفل باب كلية في بورسعيد

مهندس الحرب الأهلية| كيف أقنع قاسم سليماني خامنئي وبوتين بالتدخل في سوريا؟

الجوع كافر .. أسد يجر خنزيرا بريا بوحشية من من جحره في الأرض .. فيديو

جاموس يطارد أسدًا ويجبره على الفرار والاحتماء فوق شجرة.. شاهد

ترشيحاتنا

يكسر حاجز الـ 15 جنيها.. توقعات مبشرة بشأن تراجع الدولار قريبا

داليا مصطفى توضح حقيقة طلاقها من شريف سلامة.. فيديو

بن شرقي يحرز الهدف الثاني للزمالك.. وطرد للاعب الترجي

منافس الزمالك.. الرجاء يفوز على مازيمبي ويقترب من نصف النهائي

مندوب الملك سلمان يقدم التعازي لـ سوزان مبارك في وفاة حسني مبارك

عادة غير صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الأكل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني