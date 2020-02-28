مشهد مأساوي.. أسد يصارع الموت ويجلس عاجزًا بعد فقدانه أغلب وزنه.. فيديو

في مشهد مؤلم ظهر أسد تم انقاذه من سوء المعاملة بسيرك، عبر مقطع فيديو في حالة ضعف شديدة بعدما فقد أكثر من نصف وزنه في حديقة للحيوانات.





كان الأسد الهزيل يعيش في ملجأ للحيوانات في مدينة كالي، بكولومبيا، بعد أن تم إنقاذه من حياته المأساوية داخل سيرك حيث كان يتم تقطيع مخالبه وتعذيبه.

ولكن تم نقل الأسد السليم إلى حديقة حيوانات لوس كايمانيس في مدينة مونتيريا العام الماضي، إلا أن وزنه انخفض بشكل كبير حتى أصبح جلدًا على عظم، وفقًا لما ذكرته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

تشير التقارير إلى أن الأسد الذي كان يزن حوالي 90 كيلو عندما تم نقله قد فقد الآن أكثر من 81 كيلو من وزنه.

وليس من الواضح سبب فقد الأسد الكثير من الوزن.