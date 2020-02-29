AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الدايت في أمان.. طريقة عمل كاتشب لايت للشيف سالي فؤاد

السبت 29/فبراير/2020 - 03:30 ص
طريقة عمل كاتشب لايت
طريقة عمل كاتشب لايت للشيف سالي فؤاد
Advertisements
رضوى حسام
يعتبر الكاتشب من أكثر المقبلات على الطعام التي يفضلها الكثيرون، ولكن يمتنع الذين يعانون من السمنة عن تناوله لحرصهم على نظام غذائي، ولكن نقدم لكم طريقة عمل الكاتشب اللايت لأصحاب الريجيم على طريقة سالي فؤاد.

مكونات الكاتشب اللايت :

4 كوب صلصة طماطم
كوب ماء 
3 ملعقة كبيرة خل
 ملعقة كبيرة نشا
3 ملاعق كبيرة سكر بودرة
ملح
 فلفل اسود
ثوم بودرة
 بصل بودرة
 بابريكا

طريقة تحضير الكاتشب اللايت

* ذوبان النشا في الماء على النار ثم اضافة الصلصة مع التقليب الجيد ويوضع الخل اثناء التقليب.
* يضاف الثوم والبصل والبابريكا والملح والفلفل مع التقليب الجيد
* يرفع الخليط على النار ويتم اضافة السكر الدايت ثم يعبأ في برطمانات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مضمونة ورخيصة في المنزل.. سر طريقة عمل النوتيلا

هناكل إيه النهاردة .. كباب وأرز بالبابريكا وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريم شانتى

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالكبد والقوانص وفاصوليا خضراء وأرز بالبابريكا.. والحلو: تورتة الكريم شانتى

هنتغدى إيه النهارده.. فراخ مشوية بطريقة الحاتي وأرز بالكاري والخضار

هنتعشى إيه النهاردة.. بانية ومكرونة فرنسية والحلو كب كيك بالشيكولاتة

ترشيحاتنا

بعد حسن شاكوش.. تامر حسنى يغنى فى حفل زفاف ابنة مدحت شلبى

مرتضى منصور: حققت أهدافي من عدم خوض قمة الدوري المصري

شاهد.. أول رد فعل من حازم إمام لاعب الزمالك بعد الفوز على الترجي

مبارك والهضبة رحلة في حب مصر.. كيف ودع عمرو دياب الرئيس الأسبق؟

في نفس الليلة.. مجدى عبد الغنى يبكي فى عزاء مبارك ويحضر فرح ابنة مدحت شلبى

قرار عاجل من محمود الخطيب بشأن استبعاد كهربا وتجميده لأجل غير مسمى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حريق ضخم يلتهم أشهر محطات قطار باريس

شاهد.. أول صور لتعقيم الكعبة والحرمين الشريفين بعد حظر الحج والعمرة

تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات واسعة.. شاهد