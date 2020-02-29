الدايت في أمان.. طريقة عمل كاتشب لايت للشيف سالي فؤاد

يعتبر الكاتشب من أكثر المقبلات على الطعام التي يفضلها الكثيرون، ولكن يمتنع الذين يعانون من السمنة عن تناوله لحرصهم على نظام غذائي، ولكن نقدم لكم طريقة عمل الكاتشب اللايت لأصحاب الريجيم على طريقة سالي فؤاد.





مكونات الكاتشب اللايت :





4 كوب صلصة طماطم

كوب ماء

3 ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة نشا

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة

ملح

فلفل اسود

ثوم بودرة

بصل بودرة

بابريكا





طريقة تحضير الكاتشب اللايت





* ذوبان النشا في الماء على النار ثم اضافة الصلصة مع التقليب الجيد ويوضع الخل اثناء التقليب.

* يضاف الثوم والبصل والبابريكا والملح والفلفل مع التقليب الجيد

* يرفع الخليط على النار ويتم اضافة السكر الدايت ثم يعبأ في برطمانات.



