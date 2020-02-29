AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب إدلب.. اليونان توجه صفعة قوية لتركيا في الناتو

السبت 29/فبراير/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

قالت وسائل إعلام يونانية، مساء أمس الجمعة، إن أثينا استخدمت حق النقض الفيتو مساء الجمعة، ومنعت صدور بيان للناتو يدعم أنقرة إثر الغارة السورية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عسكريا تركيا في إدلب.

وذكرت صحيفة "فيما" اليونانية أن "وزير الخارجية نيكوس دندياس أرسل إلى البعثة الدائمة لليونان في الناتو، تعليمات حول ذلك، عندما جرت محاولة الاتفاق خلال اجتماع في مجلس الحلف على مستوى نواب الممثلين الدائمين على نص لم يتضمن اقتراح اليونان بالإشارة إلى الامتثال لاتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين لمارس 2016".

وأضافت الصحيفة: "انتهى الاجتماع الأولي على مستوى الممثلين الدائمين صباح يوم الجمعة دون صدور بيان مشترك. وفي الوقت نفسه، طلبت تركيا مساعدة الحلف في الدفاع الجوي والاستطلاع وغيره، لكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق على هذه القضايا بين الحلفاء، على الأقل في هذه المرحلة".

وواجهت المطالب اليونانية، مقاومة قوية من جانب بعض دول الحلف، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وقبل ذلك، طلبت تركيا عبر وزير خارجيتها مولود تشاووش أوجلو البدء بالمشاورات السياسية المنصوص عليها في إحدى مواد معاهدة واشنطن للحلف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قادما من ليبيا | وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء نظيره المصري

مواجهة أمريكية تركية في البحر المتوسط.. الكونجرس يقر قانون معاقبة أنقرة ويدعم حلفاءه في حوض البحر ضد الأطماع الإقليمية.. وأوهام أردوغان المستبد حولته إلى عدو لأمريكا

مع تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران.. اجتماع عاجل لـ الناتو اليوم

اليونان: اتفاق أردوغان والسراج تهديد للسلم والأمن الدوليين

اليونان: نتوقع رفضا أوروبيا لاتفاق تركيا والوفاق

رغم استفزازات أنقرة.. اليونان تعرض المساعدة لإنقاذ المتضررين من زلزال تركيا

ترشيحاتنا

موعد مباراة العودة بين الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

مندوب الملك سلمان يقدم التعازي لـ سوزان مبارك في وفاة حسني مبارك

سيناريو الأهلي يدعم آمال الترجي في إياب الزمالك.. تعليق الصحف التونسية على انتصار أبناء ميت عقبة

أسعار السيارات تتهاوى.. تخفيضات تصل لـ 100000 جنيه

أي فريق تاني كان ممكن ينهار.. أول تعليق من ميدو على مباراة الزمالك

عاجل.. الذهب يتراجع 32 جنيها دفعة واحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور لتعقيم الكعبة والحرمين الشريفين بعد حظر الحج والعمرة

تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات واسعة.. شاهد

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مأساة بسبب وجبة سمك.. تعرف على التفاصيل